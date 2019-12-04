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Serdar Ortaç: Ben ne bahtsız adamım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Serdar Ortaç: Ben ne bahtsız adamım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

04 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
5 Okunma
Serdar Ortaç: Ben ne bahtsız adamım

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL


Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta aşırı yağış nedeniyle Girne Rocks Hotel’deki konseri iptal edilen ve ileri bir tarihe ertelenen Serdar Ortaç,  konserini gecikmeli de olsa bir ay sonra yaptı.  Sahnede şarkı aralarında hayranları ile dertleşen sanatçı  “Millet yağmura hasret, benim konser vereceğim gün ortalığı sel götürüyor konser iptal. Ben ne bahtsız adamım” dedi.

Girne Rocks Hotel’de yağmur nedeniyle ertelenen konseri içen sahneye çıkan Serdar Ortaç şarkılarını Kıbrıslı hayranları için söyledi. İki saatlik konserinde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı sahnede kendisine eşlik eden dansçıları ve vokalleri ile adeta şov yaptı. Eski eşi Chloe ile evliyken dansçılarından uzak duran sanatçı boşandıktan sonra sahnede daha rahat olduğunu belirtmişti. Dansçılarına eşlik ederek onlarla dans eden sanatçı “Chloe gitti yasaklarda bitti ve sahnede de rahatım. Artık keyif adamı oldum” dedi. Konserinin bir ay kadar önce aşırı yağış nedeniyle iptal edilmesine de değinen ünlü sanatçı  “Millet yağmura hasret, benim konser vereceğim gün ortalığı sel götürüyor ve o gün konser iptal. Ne bahtsız adamım” dedi.

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Son Güncelleme: 04.12.2019 10:10
Anahtar Kelimeler:
KıbrısSerdar Ortaç
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