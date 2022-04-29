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Serdar Ortaç: Ağrısız neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var

MS hastası olan Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesiyle Kartal'daki Ağrısız Hayat Merkezi'nde elektromanyetik alan cihazı ile tedavi görmeye başladı.

29 Nisan 2022 Cuma 11:11
Serdar Ortaç: Ağrısız neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşıyor. Ortaç, yakın dostu dostu Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesiyle Kartal'daki Ağrısız Hayat Merkezi'ne gitti.

Ortaç derdini şu sözlerle anlattı: "MS hastalığım var. Bundan dolayı ağrılarım çok. Bir de yürüme zorluğum olduğu için kalça kemiğimde düzleşme olmuş. Plaka taktırmak lazım. Plaka taktırmaya gerek olmasın diye buraya geldim. Gelmeden önce Mehmet Ali Erbil ile konuştum. Ona da iyi gelmiş. Ama ben MS hastasıyım. Onun ki başka. Konser sezonu öncesi buna ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu. Ayakta durmaya ağrısız neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var."

Elektromanyetik alan tedavisi görüyor

Konser sezonu öncesi ağrılarından kurtulmak isteyen Serdar Ortaç'a elektromanyetik alan uygulaması yapılmaya başlandı.

"Yaşarken beni mutlu ettiler"

10 seanslık tedavinin ilkini gören Ortaç, daha sonra basın mensuplarının karşısına çıktı. Serdar Ortaç Şarkıları Vol 1 adlı albümde şarkılarını farklı isimlerin seslendirdiği Ortaç, albüm hakkında da şunları söyledi:

"Hepsine önce teşekkür ederim. Yaşarken beni mutlu ettiler. Gözlerimle gördüm ne kadar güzel olduğunu... Sakiler, Canıma Minnet'i çok güzel okumuş. Demet Akalın'ı beğendim. Hande Ünsal, Sana Değmez'i beğendim. Merve Özbey, hepsi güzel okumuş."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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