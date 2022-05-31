Seray İtez'e 3 farklı ödül

HABER: DİNÇER KARACALAR

Atakan Taşur ve Koray Bozat tarafından organize edilen “Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri” Gecesi’nde, Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaptığı önemli çalışmalar ve projelerden dolayı 3 farklı ödüle layik görülen eğitimci ve iş insanı Dr. Seray İTEZ, gecede şıklığıyla göz doldurdu.

New Jersey’ de cocukların kişisel gelişim, kekemelik ve onların bireysel eğitimleri için önemli projeler üretip Amerika’da birçok sosyal sorumluluk projelerinde adından söz ettiren önemli iş kadını Dr.Seray İTEZ, gecede YILIN EN İYİ REHABİLİTASYON MERKEZİ, YILIN ULUSLARARASI EĞİTİMCİSİ,YILIN EN İYİ ULUSLARARASI EĞİTİM AKADEMİSİ olarak 3 farklı kategoride ödül aldı.