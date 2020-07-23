Şen ola düğün şen ola

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Pandemi dolayısı ile en büyük krizi yaşayan yeme içme ve eğlence sektörüne bağlı çalışan, düğün, nişan ve kına organizasyonları yapan firmalar da zor günler yaşıyorlar. Yaşanan krizde ki zor günleri gören bir organizatör Erol Yıldırım krizi avantaja çevirmek için kolları sıvadı. Tiyatral bir gösteri hazırlayan grup Baltalimanı Portex’te gerçekleştirdikleri basın tanıtımında bir de gösteri canlandırdılar.

Düğün organizasyonlarda yeni bir boyut!

Pandeminin etkilediği sektörlerin başında gelen, eğlence sektörü yeni bileşenlerle, yeni mecralar arayışları sürüyor. Sosyal mesafenin insanları birbirine yaklaşmasını engellemesi, birçok eğlence türünün değişime ve dönüşüme uğramasını zorunlu kıldı.. Bu ve buna benzer gerekçelerden dolayı; kendi alanında Türkiye’nin ilklerinden olan Erol Yıldırım ve tiyatro sanatçısı Veysel Diker, sektörlerinin yeni bir modelleme yaratmasında öncü oluyorlar.

Düğün, kına ve benzeri organizasyonlarda eğlenceye yeni bir boyut getiriyorlar.

Türk Tiyatrosu motiflerinden uyarlandı

Grup bir evlenme parodisi olan “Ah Evlendim Vah Evlenemedim” oyununu kına ve düğün organizasyonlarda oynamak üzere yeniden uyarladılar.. Geleneksel Türk Tiyatrosu motiflerinden oluşan oyun, dönemin; kabaret, düettolar ve müzikallerinin şarkıları oyunda canlı olarak seslendiriliyor.

Kadınla erkeğin tanışması, evlenmesi ve ileriki yılları oyunun ana konusunu oluşturuyor. Sahneye gerçek kayınvalidelerin, gelinin ve damadın oyuna uygun gelen yerlerde monte edilmesi ile yüksek enerjili kahkaha tufanı yakalanıyor, Geniş bilgi kina.com.tr den alınabilinir