SELMİ ANDAK şarkılarına füsunSu yorumu!

1995 yılında Arzu Ece ile birlikte Eurovision şarkı yarışmasında Melih Kibar şarkısıyla Türkiye ‘yi temsil eden , uzun yıllardır özel organizasyonlar da , orkestrası ile sahne alan füsunSu arşivinde yer alan bir çok eserini Youtube kanalında ve tüm dijital platformlar da yayımlamaya başladı.