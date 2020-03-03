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SELMİ ANDAK şarkılarına füsunSu yorumu!

1995 yılında Arzu Ece ile birlikte Eurovision şarkı yarışmasında Melih Kibar şarkısıyla Türkiye ‘yi temsil eden , uzun yıllardır özel organizasyonlar  da , orkestrası ile sahne alan füsunSu arşivinde yer alan bir çok eserini Youtube kanalında ve tüm dijital platformlar da yayımlamaya başladı.

03 Mart 2020 Salı 11:35
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SELMİ ANDAK şarkılarına füsunSu yorumu!

HABER: DİNÇER KARACALAR

 1978 yılında Ersan Erdura tarafından seslendirilen ,müziği Selmi Andak ,sözleri Özdemir Kaplan ‘a ait  ‘’Acılar  Sürekli Olamaz ‘’ adlı şarkıyı füsunSu rap müziğinin sevilen ismi Rey ile yeniden yorumladı.

Aynı zamanda; 2002 yılında Varna Uluslararası DiscoveryŞarkı Yarışmas’ında  füsunSu’ya ‘’En İyi Artistlik Performans Ödülü ‘’ getiren  sözleri Nezih Topuzlu ‘ya ait, müziği Selmi Andak şarkısı olan ‘’YAŞAMAK ‘’  dafüsunSu yorumu ile  yeniden yorumlandı. Selmi Andakimzalı iki şarkı Loras Prodüksiyon etiketiyle  tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Loras Stüdyolarında kaydedilen  ‘’Acılar Sürekli Olamaz‘’ ve ‘’Yaşamak  ‘’ adlı   özel şarkıların yeni düzenlemesi Ogün Sayharman imzası taşıyor 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Selmi AndakFüsunsuEurovisionTürkiyeMelih KibarOrkestra
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