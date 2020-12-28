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SELÇUK KILIÇ ‘SARP’ DİZİSİYLE GELİYOR

28 Aralık 2020 Pazartesi 11:16
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SELÇUK KILIÇ ‘SARP’ DİZİSİYLE GELİYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı “Lars” ve Savaşçı dizisindeki “Baybars” karakteriyle büyük kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Selçuk Kılıç, “Sarp” adlı dizinin başrolünde yer alacak. Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, Büşra Cebe, Levent Sülün ve Şevket Çapkınoğlu gibi birçok ünlü oyuncun yer aldığı projede dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Yapımcılığını Kum Medya’nın yaptığı, Bülent Terzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ve merakla beklenen projenin ilk bölümü İstanbul’da çekildi. “Sarp” dizisinin yayınlanacağı kanal ise sürpriz olması amacıyla sır gibi saklanıyor.

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SELÇUK KILIÇ SARP DİZİSİYLE GELİYORAziz Karataş
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