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SELÇUK ERK'TEN İKİNCİ TEKLİ ‘’HASBİHAL‘’

Enbe Orkestrası’nın başarılı solisti yorumcu Selçuk Erk, ‘’Hasbihal ‘’ isimli ikinci teklisini MS Music Production etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sundu.

31 Mayıs 2022 Salı 12:07
SELÇUK ERK'TEN İKİNCİ TEKLİ ‘’HASBİHAL‘’

HABER: DİNÇER KARACALAR

‘’Ayrılıklara Dair’’ adlı ilk single çalışmasını geçtiğimiz aylarda sunan Carmen gibi önemli operalarda görev almış, yurt dışında ve yurt içinde bir çok konserde solistlik yapan; O Ses Türkiye ‘de performansı ile dikkat çeken Enbe Orkestrası’nın başarılı solisti yorumcu Selçuk Erk ‘’Hasbihal ‘’ isimli ikinci teklisini MS Music Production etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü Selçuk Erk , Ali Karacalıoğlu , müziği Selçuk Erk ‘ e ait, düzenlemesi ise Müslüm Sevim imzası taşıyan ‘’Hasbihal ‘’ yaza melodisi ile hareket getirecek.

Video klip ; Enes Bilal Taşcı yönetmenliğinde şarkıya uyumlu bir çok başarılı müzisyenin yer aldığı profesyonel bir ekiple kıpır kıpır yaza giriş yapıyor .

Seçuk Erk ‘in'' Hasbihal'' isimli yeni teklisi Ms Music Production Youtube kanalında yerini aldı.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Enbe OrkestrasıSelçuk Erk
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