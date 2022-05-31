SELÇUK ERK'TEN İKİNCİ TEKLİ ‘’HASBİHAL‘’

HABER: DİNÇER KARACALAR

‘’Ayrılıklara Dair’’ adlı ilk single çalışmasını geçtiğimiz aylarda sunan Carmen gibi önemli operalarda görev almış, yurt dışında ve yurt içinde bir çok konserde solistlik yapan; O Ses Türkiye ‘de performansı ile dikkat çeken Enbe Orkestrası’nın başarılı solisti yorumcu Selçuk Erk ‘’Hasbihal ‘’ isimli ikinci teklisini MS Music Production etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sundu.



Sözü Selçuk Erk , Ali Karacalıoğlu , müziği Selçuk Erk ‘ e ait, düzenlemesi ise Müslüm Sevim imzası taşıyan ‘’Hasbihal ‘’ yaza melodisi ile hareket getirecek.



Video klip ; Enes Bilal Taşcı yönetmenliğinde şarkıya uyumlu bir çok başarılı müzisyenin yer aldığı profesyonel bir ekiple kıpır kıpır yaza giriş yapıyor .



Seçuk Erk ‘in'' Hasbihal'' isimli yeni teklisi Ms Music Production Youtube kanalında yerini aldı.

