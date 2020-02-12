SELAMİ ŞAHİN VE AŞKIN NUR YENGİ 14 ŞUBAT KONSERİ YENİ MASLAK’TA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



’’Seninle Başım Dertte’’, ‘’Alışmak Sevmekten Zor’’, ‘’Ben Sevdalı Sen Belalı’’ gibi efsaneleşen şarkıları ile sevenlerine romantik dakikalar yaşatacak duayen sanatçı Selami Şahin ve 90’lı yılların büyülü sesi Aşın Nur Yengi eşsiz repertuvarlarıyla eşsiz bir konsere imza atacak.

‘’MASLAK’IN YENİ GÖZDESİ’’

İşletmeciliğini sektörün içinden gelen ve gece hayatında tecrübe sahibi olan Serhat Gür’ün yaptığı Yeni Maslak, gazino ve kulüp konseptiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Eğlencesiyle olduğu kadar yemekleriyle de iddialı olan mekan, alışılan eğlence kültürünün dışına çıkarak yenilikler sunuyor.