Sektörün Yıldızları programına anlamlı ödül

Her yıl yapılan ödül töreninin 5.si bu sene Şişli’de bir otelde gerçekleşti. Siyaset, spor, magazin ve sanat dünyasından bir çok ünlü ismin katıldığı gecede “Yılın En İyi Reytingli Tv Programı” ödülünü Sektörün Yıldızları programı aldı.



“Yılın En İyi Reytingli Tv Programı” ödülünü Emre Buga’nın sunduğu gecede Sektörün Yıldızları isimli programlarıyla uzun yıllar medya sektöründe olan ECO Grup Medya adına şirketin imtiyaz sahibi ve program müdürü Nil Çınar teslim aldı.



Çınar, geceyi düzenleyenlere ayrı ayrı teşekkür ederek, 17 yıl gibi bir süredir görsel ve yazılı basında yer aldıklarını, bu uzun soluklu yürüyüşün çok titiz çalışmaların sonucunda gelen başarı olduğunu, her zaman ödüle layık olmaya var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi. Biz de Sektörün Yıldızları ekibi olarak bu gecede olmaktan onur ve gurur duyduk. Bu ödülleri aldıkça ekibim ve ben daha çok çalışıp daha çok ödüller almak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah 2023 yılında kardeş vatan Azerbaycan’da Sektörün Yıldızları tv programı ve dergisi için de çekimlere başlayacaklarının müjdesini verdi...



Sektörlerin her dalından farklı 70 kategoride sanat, siyaset, iş ve spor camiasından katılımcılarına ödüller takdim edildi.



İki Ülkenin Sanat, Siyaset, Spor ve İş Dünyası’nın yoğun katılım gösterdiği gecede; Yılın En İyi Belediye Başkanı: Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca, Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı: Cem Belevi, Yılın En İyi Şarkısı: Dip Berksan, Yılın En İyi Sporcusu: Çağan Atakan Arslan, Yılın En İyi Bestesi Hep Mi Ben İle Ayaz Erdoğan oldu. Yılın En İyi Müzik Grubu: İkilem, Karabağ Zafer Kutlamasının Yapıldığı Gaziler ve Şehitlerin anıldığı bu anlamlı gecede; Yılın Kadın Bürokratı ödülü Kültür Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan’ a gitti.