Seksi ve Şık, Yazlık Hande Yener...

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sahneye alışılmışın aksine daha kapalı bir kıyafet tercihi ile çıkan sanatçı safari tarzı beyaz takım elbise, siyah sütyen ve uyumlu şapkası ile hem seksi hem de şık tarzı ile dikkat çekti. Hande Yener konserinde vokalistliğini de yapan öz yeğeni 21 yaşındaki Naz Taşkınbaş ile düet şarkı söyledi. Teyze yeğen dinleyenlerden tam not aldı. Yeğeninin kendisinden sonra yerini dolduracak tek kişi olduğunu söyleyen sanatçı “Bir de piyano çalıyor sormayın müthiş geliyor. Sesi de çokgüzel” dedi.

Çok kalabalık burada kaç kişi var?

Sevilen eski yeni şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları sık sık “l love You Hande” diye bağırdı. HandeYenerise “Bu konser çok iyigeldi. Şuanda burada kaçkişi var?” diye sordu. Oldukça yoğun bir kalabalığa karşı konser veren sanatçı konseri sırasında seyircilerin arasına da girdi ve bir süre hayranları ile birlikte şarkı söyleyip fotoğraf çektirdi. HandeYener'e Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkançiçek ve Malatya’nın simgelerinden arkeolojik Arslantepe figürü ve kayısı hediye etti.