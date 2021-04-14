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Seksi Rapçi Tuğba

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14 Nisan 2021 Çarşamba 16:20
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Seksi Rapçi Tuğba

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Pop müziğin güçlü sesi Tuğba Ünal, müziksevenlerin karşısına bambaşka bir tarzla çıkmaya hazırlanıyor. "İzler Durur" şarkısıyla yükselişini sürdüren Ünal, ilk kez bir rap şarkı seslendirerek sevenlerine büyük bir sürpriz yapacak.

Mayıs ayında çıkacak  ilk rap şarkısı için stüdyoya giren  Tuğba Ünal, "Bu uzun zamandır hayalini kurduğum bir işti. Aylar süren çalışma sonunda içime sinen bir eserle bomba gibi geliyorum. Herkes farklı bir Tuğba Ünal görecek" dedi. Tuğba Ünal'ın, Mustafa Eğriboz objektifine verdiği cesur pozlara sosyal medya kullanıcıları tam not verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Pop MüzikTuğba ünalRap Müzikİzler Durur
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