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Seksenler Dizisi Oyuncusu Özlem Balcı Milletvekili Oluyor! 

02 Şubat 2021 Salı 11:37
65 Okunma
Seksenler Dizisi Oyuncusu Özlem Balcı Milletvekili Oluyor! 

ASLAN SAYIM

TRT1 de yayınlanan Seksenler dizisi oyuncusu Ankara’da Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Özlem Balcı verdiği röportajda hedefinin Milletvekili olduğunu açıkladı! 

İşte O Röportaj

TRT1 Kanalında hafta içi her gün yayınlanan Seksenler isimli dizide oynuyorsunuz. Nasıl gidiyor? Hafta içi her gün yayınlanan dizi seti daha yorucu olsa gerek? 

Özlem Balcı: Pandemi süreci olmasına rağmen bizler şanslıyız ve tedbirli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Set hafta içi her gün yoğun devam ediyor ama işime aşığım ve hiç yorulmuyorum 16 yıldır oyunculuk yapıyorum bir kere bile of demedim. Allah’ın bana sunduğu bir nimet olan yeteneğimle kendi ayaklarımın üstünde durabilecek paramı kazanıyorum.

Eğitiminizi Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümünde tamamladınız. Peki oyunculuk sektörüne nasıl geçiş yaptınız? 

Özlem Balcı: Ankara’da Siyaset bilimi okurken son sınıfta İstanbul’da konservatuar sınavına geldim Müjdat Gezen de eğitim aldım. Sahne tozunu yuttuktan sonra hele bir de Haldun Dormen gibi bir üstad dan ders alınca kimse beni tutmasın deyip sanat hayatıma yön verdim. 

Okuduğunuz alanda ilerlemeyi hiç düşünmediz mi? 

Özlem Balcı: Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı deyip tekrar siyaset bilimi mesleğime dönüş yapmak üzere küçük bir adım atarak geçtiğimiz seçimlerde belediye başkanı aday adayı oldum. Belediye başkanı olmak istediğim için değil adım atmak olsun diye adaylığa giriştim siyasi bir kimliğim oluşması İçin basamaktı benim için 

Ne için adım atmak istediniz? 

Özlem Balcı: Hedefim 2023 te milletvekili olmak. Vekil olarak vatana millete halka iyi şeyler yapıp faydalı olabilmek amacım Vekil olmadan da zaten ben on tane vekilin yapacağı işi yapıyorum. 

Peki oyunculuk ve vekillik aynı anda devam edecek mi? 

Özlem Balcı: Belki oyunculuk devam etmeyebilir ama belgesel yapımcılığı işimi aynı anda devem ettireceğim kesin Ben fıtrat olarak insanlara yardım etmeyi çok seviyorum Vekillerimiz de yardım eder halka diye düşünüyorum Dizi 3 yıl daha devam ederse rol gereği YlILDIZ vekil olmuş olabilir :) Dizideki karakter çok hırslı ve azimli bir kadın İşçi olarak girdiği işyerinin sahibi olup markasını yarattı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Seksenler Dizisi Oyuncusu Özlem Balcı Milletvekili Oluyor
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