ŞEHİR TİYATROLARI’NDA BU HAFTA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hastalık Hastası, Yatak Odası Komedisi, Kutlama, Geç Kalanlar, Rüya, Elma Kurdu Kırtık, Bekçi ile Postacı, Benim Güzel Pabuçlarım, Herkes Sihirbaz Olacakadlı oyunlarımız bu hafta seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları Buluşuyor

İBB Şehir Tiyatroları ve Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Geleneksel Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında bu hafta bir araya geliyor.Bu kapsamda Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun yeni oyunu Nora: Bir Bebek Evi 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde oynanıyor. Henrik Ibsen’in yazdığı, Stef Smith’in uyarladığı, Ayberk Erkay’ın çevirdiği Ebru Nihan Celkan’ın yönettiği oyunda Adem Mülazim, Barış Ayas, Melisa İclâl Yamanarda, Mesut Özsoy, Pınar Hande Ağaoğlu ve Zeynep Çelik Küreş rol alıyor.

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır.Oyun, 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

YATAK ODASI KOMEDİSİ

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor. Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor. Oyun, 16-18 Mart 2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

KUTLAMA

Şehrin en lüks restoranında herkesin birbirini küçümseyerek kendi varlığını yücelttiği, ağızına geleni söylediği, evlilik, tanışma, yükselme gibi nedenlerle sözde “kutlama” yapılan bir akşam yemeği... Kutlama, ömrü boyunca insan hakları mücadelesi vermiş Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Pinter’ın son oyunu. Oyun, 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

GEÇ KALANLAR

Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Çocuk Oyunları

RÜYA(5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Oyun, 20 Mart 2022 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Oyun, 20 Mart 2022 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

BEKÇİ İLE POSTACI (3+ Yaş)

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kitabından uyarlanan eserde bir bekçi ile bir postacı ev arkadaşlarıdır. Biri gece diğeri gündüz çalıştığından hiç görüşemezler. Soğuk bir kış günü ikisi de hastalanınca, evi aynı anda paylaşmaları gerekir.Oyun, 20 Mart 2022 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 20 Mart 2022 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Oyun, 20 Mart 2022 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

HERKES SİHİRBAZ OLACAK (3+ Yaş)

Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri “usta”lığa geçip onun sihirli şapkasını almanın hayalini kurarlar. Zubi, sihirli şapkanın yeni sahibini belirlemek için bir yarışma düzenler. İllüzyon gösterileriyle ilerleyen oyunda, hedefe ortaklaşa ilerlemenin önemi anlatılıyor Oyun, 20 Mart 2022 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.