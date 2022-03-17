Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.119,69
ALTIN
919,53
DOLAR
14,73
STERLİN
19,44
EURO
16,28
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4...
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Piri Reis Üniversitesi Öğretim...
KOSTÜ Öğretim Üyesi alacak
KOSTÜ Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 3...
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ŞEHİR TİYATROLARI’NDA BU HAFTA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Mart ayının yeni haftasında 10 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta Moliere, Alan Ayckbourn gibi uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra genç yazarların eserleri seyirciyle buluşuyor.

17 Mart 2022 Perşembe 11:00
ŞEHİR TİYATROLARI’NDA BU HAFTA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hastalık Hastası, Yatak Odası Komedisi, Kutlama, Geç Kalanlar, Rüya, Elma Kurdu Kırtık, Bekçi ile Postacı, Benim Güzel Pabuçlarım, Herkes Sihirbaz Olacakadlı oyunlarımız bu hafta seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları Buluşuyor

İBB Şehir Tiyatroları ve Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Geleneksel Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında bu hafta bir araya geliyor.Bu kapsamda Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun yeni oyunu Nora: Bir Bebek Evi 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde oynanıyor. Henrik Ibsen’in yazdığı, Stef Smith’in uyarladığı, Ayberk Erkay’ın çevirdiği Ebru Nihan Celkan’ın yönettiği oyunda Adem Mülazim, Barış Ayas, Melisa İclâl Yamanarda, Mesut Özsoy, Pınar Hande Ağaoğlu ve Zeynep Çelik Küreş rol alıyor.

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır.Oyun, 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

YATAK ODASI KOMEDİSİ

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor. Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor. Oyun, 16-18 Mart 2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

KUTLAMA

Şehrin en lüks restoranında herkesin birbirini küçümseyerek kendi varlığını yücelttiği, ağızına geleni söylediği, evlilik, tanışma, yükselme gibi nedenlerle sözde “kutlama” yapılan bir akşam yemeği... Kutlama, ömrü boyunca insan hakları mücadelesi vermiş Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Pinter’ın son oyunu. Oyun, 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

GEÇ KALANLAR

Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Çocuk Oyunları

RÜYA(5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Oyun, 20 Mart 2022 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Oyun, 20 Mart 2022 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

BEKÇİ İLE POSTACI (3+ Yaş)

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kitabından uyarlanan eserde bir bekçi ile bir postacı ev arkadaşlarıdır. Biri gece diğeri gündüz çalıştığından hiç görüşemezler. Soğuk bir kış günü ikisi de hastalanınca, evi aynı anda paylaşmaları gerekir.Oyun, 20 Mart 2022 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 20 Mart 2022 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Oyun, 20 Mart 2022 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

HERKES SİHİRBAZ OLACAK (3+ Yaş)

Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri “usta”lığa geçip onun sihirli şapkasını almanın hayalini kurarlar. Zubi, sihirli şapkanın yeni sahibini belirlemek için bir yarışma düzenler. İllüzyon gösterileriyle ilerleyen oyunda, hedefe ortaklaşa ilerlemenin önemi anlatılıyor Oyun, 20 Mart 2022 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İBB şehir Tiyatroları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bostancı Gösteri Merkezinde çıkan kar fırtınasına rağmen Ekin Uzunlar Sevgisi Galip Geldi
Bostancı Gösteri Merkezinde çıkan kar fırtınasına rağmen Ekin Uzunlar Sevgisi Galip Geldi
Nazan Arısoy’un 13’ncü kitabı raflarda yerini aldı
Nazan Arısoy’un 13’ncü kitabı raflarda yerini aldı
KARDAN ADAM SELFIE’Sİ
KARDAN ADAM SELFIE’Sİ
Petek Dinçöz Boşandı
Petek Dinçöz Boşandı
Soner Arıca’dan 10 video klip
Soner Arıca’dan 10 video klip
Aslanlı Köşk’te klip çekti
Aslanlı Köşk’te klip çekti
Tamer Karadağlı Reklam Çekeceği Fabrikayı Görmek İçin Kayseri'ye Gitti
Tamer Karadağlı Reklam Çekeceği Fabrikayı Görmek İçin Kayseri'ye Gitti
Zaza müziğinin sevilen isimleri PiaSahne’de coştular
Zaza müziğinin sevilen isimleri PiaSahne’de coştular
Duqqan’da Roman Gecesi
Duqqan’da Roman Gecesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma