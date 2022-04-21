ŞEHİR TİYATROLARI 23 NİSAN HAFTASINDA 13 OYUNLA SEYİRCİSİNİ BEKLİYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bu hafta John Patrick, Albert Camus, Euripides gibi uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra genç yazarların eserleri seyirciyle buluşuyor.

Tatlı Kaçık, Veba, Yaftalı Tabut, Zehir, Geçit, Geç Kalanlar, Herkes Sihirbaz Olacak, Bekçi ile Postacı, Rüya, Evvel Zaman İçinde (Konuk Oyun), Beş Haylaz (Konuk Oyun), Çöp Canavarı (Konuk Oyun), Demir Kız (Konuk Oyun) adlı oyunlarımız bu hafta seyirciyle buluşacak.

36. Çocuk Şenliği İçin Geri Sayım Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nınbu yıl36.’sınıdüzenlediği “Çocuk Şenliği,” 23 Nisan 2022 Cumartesigünü saat 14.00’te “Herkes Sihirbaz Olacak” adlı çocuk oyunuyla başlayacak.

Şenliğin açılış gününde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin önündeki açık alanda, ikinci gününde ise Müze Gazhane Sahnesi’nin önünde etkinlik istasyonu kurulacak.

24 Nisan 2022 günü Şehir Tiyatroları’nın tüm sahnelerinde ücretsiz olarak sahnelenecek çocuk oyunlarının yanı sıra Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde çocuk oyunları seyirciyle buluşacak.

Bu Haftanın Programı

TATLI KAÇIK

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişirOyun, 20-23 Nisan 2022 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

VEBA

Nobel Ödüllü yazar Camus’nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılır. Karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor. Oyun, 20-23 Nisan 2022 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

YAFTALI TABUT

Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi.

Oyun, 21-23 Nisan 2022 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

ZEHİR

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. 20-23 Nisan 2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

GEÇİT

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir. Oyun, 20-23 Nisan 2022 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

GEÇ KALANLAR

Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun, izleyiciyi geç kalmış bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor. Oyun, 20-23 Nisan 2022 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Çocuk Oyunları

HERKES SİHİRBAZ OLACAK (3+ Yaş)

Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri “usta”lığa geçip onun sihirli şapkasını almanın hayalini kurarlar. Zubi, sihirli şapkanın yeni sahibini belirlemek için bir yarışma düzenler. İllüzyon gösterileriyle ilerleyen oyunda, hedefe ortaklaşa ilerlemenin önemi anlatılıyor.

Oyun, 23 Nisan 2022 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BEKÇİ İLE POSTACI (3+ Yaş)

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kitabından uyarlanan eserde bir bekçi ile bir postacı ev arkadaşlarıdır. Biri gece diğeri gündüz çalıştığından hiç görüşemezler. Oyun, 24 Nisan 2022 tarihinde Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde, 24 Nisan 2022 tarihinde Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

RÜYA (5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Oyun, 24 Nisan 2022 tarihinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde.

DEMİR KIZ (4+ Yaş)

Berfu ve Ferit iki iyi arkadaştır. Aynı okula gitmekte, birlikte ders çalışmakta ve oyun oynamaktadırlar. Berfu, sağlıklı beslenmediği için bir gün hastalanır. Hayali olan dans yarışmasına katılmak için bir an önce iyileşmelidir. Oyun, 24 Nisan 2022 tarihindeSultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

ÇÖP CANAVARI (3+)

Siz denize çöp attınız mı?

Peki denizlere atarken hiç aklınıza gelmedi mi; bu çöpler ne oluyor… Denizleri temizlemekten sorumlu balık var! Bu balık o kadar çok çöp yemiş ki bir canavara dönüşmüş; ama iyi yürekli. Bütün çöpleri büyük bir iştahla yiyor. Yalnız pet şişeden nefret ediyor. Oyun,24 Nisan 2022 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

EVVEL ZAMAN İÇİNDE (3+ Yaş)

Bir annenin oğluna ‘’ Bana hiç al da gel’’ isteğiyle başlayan, çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik, bir o kadar da düşündürücü bir yol, bir yola çıkış hikayesi… Oyun, 24 Nisan 2022 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

BEŞ HAYLAZ (4-7 Yaş)

Puglia’da yaşayan çok zeki ama bir o kadar da yaramaz olan Magli; şehri daha önce hiç görmemiştir. Anne ve babası pazarcılık yapan Magli için, bir sabah şehre gitme fırsatı doğar. Yola koyulan Magli, yol boyunca birbirinden değişik özellikleri olan beş kişiyle tanışır. Oyun, 24 Nisan 2022 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.