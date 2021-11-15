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Seher Teyfur Yeni Şarkısı ‘Söz Vermiştin’ İle Yayında!

15 Kasım 2021 Pazartesi 11:05
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Seher Teyfur Yeni Şarkısı ‘Söz Vermiştin’ İle Yayında!

ASLAN SAYIM

Seher Teyfur’un yeni tekli çalışması Söz Vermiştin Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Güzel sesli şarkıcı Seher Teyfur Şarkısı hakkında şunları söyledi: Şarkının söz bestesi bana ait. Bu şarkıyı çok başka seviyorum çünkü ilk yazdığım şarkım..

Günümüz ilişkileri ile de çok uyumlu sözleri olduğuna inanıyorum

Biraz çabuk seven çabuk unutan bir durum içindeyiz..

aslında bu her konuda böyle artık. Hızlı bir çağdayız. Sözler de aşk böyle bir şey dudaktan dudağa, kulaktan kulağa derken de değinmek istediğim şey bu. 

Gerçek manada karşılıklı aşk yaşamak çok az insana nasip olan bir şey..

Hüzünlü bir şarkı olduğu için sonbahar tadında bir klip yaptık. 

Sonbahar hüzün ve vedadir benim için..

Tatlı bir iş çıkardık ortaya..

Son olarak  sonbahar yapraklarını gibi dökülsekte çoğu zaman 

Kalbinizi yeni baharlara asla kapatmayın...

Çünkü aşk herşeye rağmen yaşanmaya değer.’’ Şarkının aranjör koltuğunda Oğuzhan Göç oturdu Klip yönetmenliği ise Onur Kını tarafından çekildi. Grand müzik yapım şirketi kurucusu Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Hayrettin Güneş Grand Müzik şirketiyle Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli çıkışlara imza atıyor. 

Son Güncelleme: 15.11.2021 11:06
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Seher Teyfur Yeni Şarkısı Söz Vermiştin İle Yayında
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