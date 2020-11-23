Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1314
ALTIN
466.437
DOLAR
7.8775
STERLİN
10.5075
EURO
9.3140
TÜRK SANATÇILAR ‘LONDRA CAZ FESTİVALİ’NDE
Ferzan Özpetek'in Şans Tanrıçası İtalya'nın Oscar adayı listesinde
İtalya'nın Oscar adayı listesinde
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULATACAĞIZ 
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULATACAĞIZ 
KADINLARI VE ÇOCUKLARI KONUŞACAĞIZ 
Yusuf Yazıcı'nın performansı Trabzonspor'un yüzünü güldürüyor
Yusuf Yazıcı'nın performansı Trabzonspor'un yüzünü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

SEFA ÇAĞLAR: İnstagram’da hesaplar tehlike altında!

Sosyal medya uzmanı Sefa Çağlar ile İnstagram’ın uygulayacağı yeni kararları konuştuk.

23 Kasım 2020 Pazartesi 20:09
39 Okunma
SEFA ÇAĞLAR: İnstagram’da hesaplar tehlike altında!

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

Sefa Çağlar, Instagram’ın bazı hesapları kapatacağını söyledi. Çağlar, ‘’Instagram uzun zamandır 3.parti uygulamalara (Repost, Kimler Takibi Bırakmış, Profilimi Kim Ziyaret Etmiş vs.) savaş açmış durumda ve son 6 aydır başarılı bir şekilde bu uygulamaları kullanan hesapları yakalayabiliyor. Yakaladığı hesapları süresiz olarak kapatıyor ve kaybeden taraf her zaman kullanıcılar oluyor. Hesabınıza bu zamana kadar verdiğiniz emeğin kalıcı olarak sıfırlanmaması için Instagram hesabınız ile bağlantılı olarak kullandığınız tüm uygulamaları telefonunuzdan kaldırmanızı, hesap şifrelerinizi değiştirmenizi ve bir daha kullanmamanızı tavsiye ederim. ‘’dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sefa çağlarInstagramProfilTelefonHakan KanburoğluRöportaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eren Candur: Dikkat! FACEBOOK VERİLERİNİZİ TOPLAYACAK
Eren Candur: Dikkat! FACEBOOK VERİLERİNİZİ TOPLAYACAK
KRALİÇE 2. ELİZABETH VE EŞİ PRENS PHİLİP 73. EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI
KRALİÇE 2. ELİZABETH VE EŞİ PRENS PHİLİP 73. EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI
Sinan Akçıl paylaşımı ile ilişkisini ele verdi!
Sinan Akçıl paylaşımı ile ilişkisini ele verdi!
Abi Kardeş Müzik Öğretmenliği Yapıyor
Abi Kardeş Müzik Öğretmenliği Yapıyor
ÜNLÜ ÇİFTİN TERCİHİ VİLLA GEZEGENİ OLDU
ÜNLÜ ÇİFTİN TERCİHİ VİLLA GEZEGENİ OLDU
Neslim Güngen’in ikinci single’ı çıktı! “ANLAYANA”
Neslim Güngen’in ikinci single’ı çıktı! “ANLAYANA”
2020 Fashion Tv Ödülleri Sahiplerini Buldu
2020 Fashion Tv Ödülleri Sahiplerini Buldu
Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi Zahmet…
Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi Zahmet…
 Yeni albümde dövmeli mesaj: "Kendi aklımın efendisiyim"
 Yeni albümde dövmeli mesaj: "Kendi aklımın efendisiyim"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma