Seçkin Türk’ten Kadın Cinayetlerine Şarkılı Tepki

HABER: AZİZ KARATAŞ

Bugüne kadar yaptığı "Gri", "Düşüyorum Hesabı", "Kendimle Savaşamam", "Alt Kat" gibi şarkılarıyla yüz binlerce dinleyiciye ulaşan Seçkin Türk, yeni şarkısı "Arka Kapı"yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz-Müzik ve Aranjesi sanatçının kendisine ait olan 'Arka Kapı' adlı şarkısında Seçkin Türk, özellikle son yıllarda artan kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Seçkin, 'Analarımız, kadınlarımız, ablalarımıza yaşatılan bu vahşet artık son bulmalı. Yaptırım ve cezaların daha da ağırlaştırılması gerekiyor' diye konuştu.

Seçkin Türk'ün, yeni çıkan 'Arka Kapı' adlı şarkısı Wovie Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.