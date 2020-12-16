Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1403
ALTIN
467.592
DOLAR
7.8022
STERLİN
10.5448
EURO
9.5122
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36...
Personel hizmeti alınacaktır
Personel hizmeti alınacaktır
Özel güvenlik hizmeti alınacaktır
Özel güvenlik hizmeti alınacaktır
Bursa semalarında 'bilinmeyen cisim' merak konusu oldu
Son Dakika
Bursa semalarında 'bilinmeyen cisim' merak konusu...
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Seçil Heper'den müjdeli haber: Kanseri Yendim

KANSERİ YENDİM

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:19
4 Okunma
Seçil Heper'den müjdeli haber: Kanseri Yendim

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz gün e-postama Seçil Heper imzalı bir basın bülteni düştü yaklaşık 4 ay önce yapılan tetkikler sonunda akçierlerinde tümör tesbit edildiğini açıklayan güzel sanatçı uygulanan tedavi sonunda kanseri yendiğinin müjdesini verdi.

Mesajında doktorlarına teşekkür eden Seçil Heper; Tedavi sürecimde başta aile doktorum Prof. Dr. Recep AYDİLEK olmak üzere; Prof. Dr. Benan Nuki ÇAĞLAYAN ile Koç Üniversitesi Hastanesi personeline, ameliyatımı gerçekleştiren Prof. Dr. Bedrettin YILDIZELİ ve asistanı Hakan ÖKSÜZ ile Marmara Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü personeline, ameliyat sonrası tedavi sürecinde ilgisini eksik etmeyen Bodrum Acıbadem Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Nurhayat KASABALI ile Uzm. Dr. Hilmi EGE ve asistanı Mehmet ORUÇ’a, içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde görev yapan tüm doktorlarımız ve sağlık personelimize sonsuz teşekkürlerimle minnettarlığımı bildirmeyi bir borç bilirim. Ayrıca bu süreçte sevgili eşim Gürasa GEREKLİ ve tüm fedakarlığıyla yanımda olan canım kızım Ayda ÖZTÜRK’e destekleri için teşekkür ediyorum.

Tedavi sonucunda sağlığıma kavuştuğumu ve yakın zamanda yeniden sevenlerim ile buluşmak için gün saydığımı kamuoyuna büyük bir saygı ve sevgi ile arz ederim. Dedi...

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.12.2020 14:22
Anahtar Kelimeler:
SEÇİL HEPERDEN MÜJDELİ HABERKANSERİ YENDİMYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Işıl Yücesoy "İzninle" dedi
Işıl Yücesoy "İzninle" dedi
Çırağan Sarayında Covid'e uygun defile
Çırağan Sarayında Covid'e uygun defile
Yeşilçam'ın ibret hikayesi, Efsane Kadını Cahide; seyirciyle buluştu
Yeşilçam'ın ibret hikayesi, Efsane Kadını Cahide; seyirciyle buluştu
Toprak Okulu'nda çamurla oynayarak ders yapacaklar
Toprak Okulu'nda çamurla oynayarak ders yapacaklar
8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Sahiplerini Buldu
8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Sahiplerini Buldu
Mehtap Şafak’ın Son Eseri ‘‘ŞEY’’
Mehtap Şafak’ın Son Eseri ‘‘ŞEY’’
Sunucu İlkay Buharalı: Gülben Ergen İçin Üzüldüm! 
Sunucu İlkay Buharalı: Gülben Ergen İçin Üzüldüm! 
Yüksel Balcı: Kirk Hammett ile Galatasaray’ı Flo Rida ile İstanbul’u konuştuk
Yüksel Balcı: Kirk Hammett ile Galatasaray’ı Flo Rida ile İstanbul’u konuştuk
SILA VE YALIN’DAN DÜET SÜRPRİZİ
SILA VE YALIN’DAN DÜET SÜRPRİZİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma