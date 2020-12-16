Seçil Heper'den müjdeli haber: Kanseri Yendim

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz gün e-postama Seçil Heper imzalı bir basın bülteni düştü yaklaşık 4 ay önce yapılan tetkikler sonunda akçierlerinde tümör tesbit edildiğini açıklayan güzel sanatçı uygulanan tedavi sonunda kanseri yendiğinin müjdesini verdi.

Mesajında doktorlarına teşekkür eden Seçil Heper; Tedavi sürecimde başta aile doktorum Prof. Dr. Recep AYDİLEK olmak üzere; Prof. Dr. Benan Nuki ÇAĞLAYAN ile Koç Üniversitesi Hastanesi personeline, ameliyatımı gerçekleştiren Prof. Dr. Bedrettin YILDIZELİ ve asistanı Hakan ÖKSÜZ ile Marmara Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü personeline, ameliyat sonrası tedavi sürecinde ilgisini eksik etmeyen Bodrum Acıbadem Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Nurhayat KASABALI ile Uzm. Dr. Hilmi EGE ve asistanı Mehmet ORUÇ’a, içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde görev yapan tüm doktorlarımız ve sağlık personelimize sonsuz teşekkürlerimle minnettarlığımı bildirmeyi bir borç bilirim. Ayrıca bu süreçte sevgili eşim Gürasa GEREKLİ ve tüm fedakarlığıyla yanımda olan canım kızım Ayda ÖZTÜRK’e destekleri için teşekkür ediyorum.

Tedavi sonucunda sağlığıma kavuştuğumu ve yakın zamanda yeniden sevenlerim ile buluşmak için gün saydığımı kamuoyuna büyük bir saygı ve sevgi ile arz ederim. Dedi...