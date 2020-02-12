ŞEBNEM FERAH 3 SAAT ARA VERMEDEN SAHNEDE KALDI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Kadın’dan son albümü Parmak İzi’ne uzanan kariyerinin en vurucu şarkılarıyla yine hafızalardan silinmeyecek bir konser performansına imza atan Ferah, ilk defa sahne aldığı Kocaeli Hayal Kahvesi’nde ‘Çakıl Taşları’ ile başladığı konserinde, ‘Başka Bir Yol Var’, ‘Küllerinden’ ve ‘Koridor’u söyleyerek, seyircisinin coşkusunu büyüttü.

Şebnem Ferah, seyircisine ‘Sevgili arkadaşlar hoşgeldiniz, nasılsınız’ dedikten sonra ‘Her gün kötü bir şeyler oluyor. En azından bu geceden beklentimiz şu olabilir. Birbirimize moral olabiliriz. Benim için sizler öyle bir şey ifade ediyorsunuz. O yüzden ayaklarınıza sağlık geldiniz. Bir iki saatliğine bizler sizi bu olan olaylardan uzaklaştırmaya çalışacağız’ dedi.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde ‘Bu Aşk Fazla Sana’ şarkısındaki konfeti yağmuru sonrası Ferah, finali ‘Hoşçakal’ şarkısıyla yaparak veda etti.

Şebnem Ferah’a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları Ozan Tügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar), Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik etti