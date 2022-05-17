Sarp Akkaya, Enver Paşa'yı canlandıracak

HABER: AZİZ KARATAŞ

Oyuncu Sarp Akkaya, Disney Plus tarafından geliştirilen ve çokuluslu bir kadroya sahip olacağı söylenen Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu. Akkaya dizide, Enver Paşa rolünü canlandıracak.

6 bölüm sürmesi beklenen dizi, "7. Koğuştaki Mucize"nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından çekilecek. Dizinin yapımcılığını ise "Kulüp", "Aziz", "Son Yaz", "Hakan: Muhafız", "İstanbullu Gelin", "Vatanım Sensin" ve "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi yapımların arkasındaki O3 Medya üstlenecek.

Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu dizinin kadrosuna "Harry Potter" serisinin oyuncusu Emma Watson da katılmıştı. Dizinin müzikleri ise "Aslan Kral" ve "Dune" filmlerinin müzikleriyle Oscar ödülüne layık görülen Hans Zimmer tarafından geliştirilecek. Zübeyde Hanım karakterini Songül Öden'in canlandıracağı dizide Mehmet Günsür ise Ali Rıza Efendi'ye hayat verecek.