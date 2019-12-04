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Şarkısıyla Zirvede. Şimdi Sıra Da  Dizi Var.

Metin Çanak’ın “Son Dileğim” adlı romantik şarkısı büyük ilgi gördü. Sinema filmi tadındaki klibi de çok beğenilen şarkı, dijital platformlardaki müzik listelerinde zirveye yerleşti. Oyunculuk çalışmalarına da devam eden Çanak, şimdi sürpriz bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkma hazırlığında.

Şarkısıyla Zirvede. Şimdi Sıra Da  Dizi Var.

Metin Çanak’ın “Son Dileğim” adlı romantik şarkısı büyük ilgi gördü. Sinema filmi tadındaki klibi de çok beğenilen şarkı, dijital platformlardaki müzik listelerinde zirveye yerleşti. Oyunculuk çalışmalarına da devam eden Çanak, şimdi sürpriz bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkma hazırlığında.

04 Aralık 2019 Çarşamba 08:54
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Şarkısıyla Zirvede. Şimdi Sıra Da  Dizi Var.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Metin Çanak 

Müzik çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Metin Çanak, DMC etiketiyle yayınlanan yeni şarkısıyla sevenlerinin kalplerine dokundu. Söz ve müziği Suat Sakarya'nın imzasını taşıyan “Son Dileğim”, 4 Kasım’da yayınlandı ve kısa sürede dijital müzik listelerinde zirveye yerleşti.


DİZİYLE DÖNÜYOR


Metin Çanak’ın Brezilyalı model Patricia ile birlikte rol aldığı romantik klibi de büyük beğeni topladı. Mustafa Özen’in yönetmenliğinde Kilyos-Marmaracık Koyu’nda çekilen klip, YouTube’da kısa sürede 2 milyon izlenme barajına ulaştı. Oyunculuğa da devam eden sanatçı, şimdi yeni projesinin heyecanını yaşıyor. Başarılı yıldız, çok yakında bir dizi için setlere dönecek ve sürpriz bir rolle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.12.2019 03:02
Anahtar Kelimeler:
Metin çanakDMCDizişarkı
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