ŞARKIMDA KENDİMLE YÜZLEŞTİM

DİNÇER KARACALAR

“O Yar Beni Sevmiyor” isimli single çalışmasıyla müzik severlerle buluşan Deniz Zeren, samimiyetini yolun başında gösterdi. Şarkı söylemenin kendisi için yine kendisiyle bir yüzleme olduğunu ve gerçek duygularını yorumladığı gibi yaşanmışlıklarının da şarkılarında olduğu vurgusunu yaptı. “O Yar Beni Sevmiyor” isimli eserinin söz. Beste ve aranjörlüğü usta müzik adamı Yusuf Tomakin imzası taşırken klip yönetmenliğini Fatih Baduroğlu üstlendi. Deniz Zeren performansı ile gerçekleşen klip çalışmasında sade bir klip olması ve konsantrenin şarkıdan kopmamasına özen gösterdiklerini dile getiren sanatçı” Benim için seslendirdiğim eserler içinde acımı, sevincimi yaşadığım tek yol beni dinleyen, izleyenlere de bu geçiyor ki samimiyetime güvenip bana ilgi gösteriyorlar” dedi. “O Yar Beni Sevmiyor” isimli eserinde yaşamından kesitler olduğunu sözlerine ekledi.

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