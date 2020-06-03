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Şarkılarımı çok seveceksiniz

Derviş İpek iki yaşında gittiği Almanya’dan iddialı geliyor

03 Haziran 2020 Çarşamba 16:48
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Şarkılarımı çok seveceksiniz

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL


Beyaz isimli single çalışmasıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan genç şarkıcı Derviş İpek hayranlarına ve müzik severlere mesaj gönderdi: “Hit olacak şarkılarımın hepsi hazır. 5 şarkılık maxi single planlamamız bitmek üzere. Yaz sonunda bomba gibi şarkılarımı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum, onları çok seveceksiniz.”

2 yaşında gittiği Almanyada 2014 güzellik yarışması eyalet güzeli seçilen İskenderun’lu Derviş İpek, yarışmanın ardından adını duyurmaya başladı. Birçok ünlü markayla da çalışma fırsatı yakalayan İpek, sosyal medyada özellikle de Instagram’da büyük bir hayran kitlesine sahip. Haftanın 5 günü spor yapan ve beslenmesine çok dikkat eden Derviş İpek, “Müzik yapmak ve şarkı söylemek benim içimde hep bir tutku idi, bu tutkum küçük yaşlarda başladı. Müzik hem kendimi hem de duygularımı daha iyi ifade etmeme yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu durum müzikteki yaratıcılığımı da geliştirmemi sağlıyor. Uzun bir süredir aldığım gitar derslerimin de müziğime katkı sağlayacağına inanıyorum.” diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda ‘Beyaz’ isimli ilk single çalışmasını pop ve akustik şeklinde müzik severlerle buluşturan Derviş İpek’in bu eserinin söz ve müziği Emre Kaya’ya ait, aranje ve düzenlemelerini ise Esad Fidan gerçekleştirmiş.


MÜZİK HAYATIMIN AYRILMAZ BİR PARÇASI
Müziğin kendisi için hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Derviş İpek hayranlarına ise mesaj göndermeyi unutmadı. Her geçen gün birçok alanda teklifler aldığını gizlemeyen ve kitlesinin günden güne katlandığını ifade eden İpek, “Hit olacak şarkılarımın hepsi hazır, beni en iyi şekilde sunacak görüşmelerimiz sürüyor. 5 şarkılık maxi single planlamamızı yapıyoruz. Ağustos ayında eserlerimi hayranlarımla ve müzik severlerle buluşturmayı planlıyorum.” diye konuştu. 


ŞARKILARIM HAFIZALARA KAZINACAK 

En büyük hayalinin müzik anlamında istediği noktaya ulaşmak olduğuna değinen Derviş İpek, “Üretmiş olduğum şarkılarımın hafızalara kazınmasını ve akıllarda kalmasını sağlamak istiyorum. İsmimi marka haline getirmek istiyorum.” dedi. Birçok farklı tarzda şarkı söyleyebildiğinin altını çizen Derviş İpek, asıl alanının ise Türkçe pop müzik olduğunu belirtti. İpek ayrıca bir sonraki projesinde slow parçaların da yer alacağını açıkladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Derviş İpekAlmanya
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