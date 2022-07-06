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Sarıyer Börekçisi'nden Yeni Şube Açılışı Sürprizi: YEŞİLÇAM VOKAL GRUBU

İstanbul’un Avcılar ilçesi Parseller mevkiinde dördüncü şubesinin açılışını gerçekleştiren Sarıyer Börekçisi, açılışa gelen dostlarına ve müşterilerine hoş bir sürpriz yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde bulunan şubelerinin açılışına katılan Yeşilçam Vokal Grubu ünlü markayı yeni şube açılışında da yalnız bırakmadılar.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:20
Sarıyer Börekçisi'nden Yeni Şube Açılışı Sürprizi: YEŞİLÇAM VOKAL GRUBU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Açılışa Yeşilçam Vokal Grubu’nun katılacağını öğrenen sanatseverler açılışa büyük bir ilgi gösterirken zaman zaman da izdihamlar meydana geldi.  Açılışta Yeşilçam Vokal Grubu Teoman Ayık “Yakışıklı Ahmet”, Tuncay Akça “ Kahkaha” ve Ahmet Arıman “Hayta İsmail” hazır bulunurlarken şarkılarıyla açılışa gelenlere unutulmaz dakikalar yaşattılar.

Açılış öncesi kısa bir açıklama yapan Yeşilçam Vokal Grubu üyeleri Sarıyer Börekçisinin kalitesinin tartışılmaz olduğunu vurgularken Sarıyer Börekçisi işletmeci Abdulbari Kaya Kardeşler adına Adem Kaya yaptığı açıklamada “ sektörde 1996 yılından beri faaliyet gösterdiklerini ve artık sektörde aranılan bir marka olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederlerken önümüzdeki günlerde yine farklı ilçelerde yeni şubeler açacaklarının müjdesini verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer BörekçisiYeşilçam Vokal Grubu
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