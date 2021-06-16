ŞANSLI AYDİLGE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz gün yepyeni şarkısı Bal Gibi'ye Şile, Ağlayan Kayalar sahilinde klip çeken Aydilge, şarkının ruhuna uygun çok renkli ve enerjik bir klip çekti. Dans etmenin ve sıcak havanın verdiği yorgunluk nedeniyle bir süre sonra halsiz düşen sanatçıyı ise eşi kucağına alıp karavana taşıdı.





''Uçak, yat, özel jet gibi maddi şeylerle gösteriş yapan değil de beni kucağında ve kalbinde taşıyan bir eşim olduğu için çok şanslıyım!'' diyen Aydilge, maddiyatçı aşklara tepki gösterdi. Bir süre karavanda dinlenen sanatçı, enerjisini toplar toplamaz sete geri döndü. Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen klipte, Aydilge'ye dansçılar ve orkestrası eşlik etti. Gece geç saatlere kadar süren klibin çekimlerinde Aydilge'ye özel el işi, örgü kostümler tasarlandı.



Söz ve bestesi Aydilge'ye ait olan şarkının klibinde yazın ve aşkın enerjisini yansıtmak için parlak ve canlı renkler tercih edildi.