“Şans Tanrıçası”nın özel gösteriminde ünlü isimlerden övgü dolu sözler

HABER: DİNÇER KARACALAR

Zerrin Tekindor; “Sahneler, müzikler çok iyi, çocuklar da harika, nefis bir Ferzan Özpetek filmi.”

Çağlar Çorumlu; “Çok duygulu bir film. Film bitince 5 dakika yerimden kalkamadım.”

İsmail Küçükkaya; “Ferzan Özpetek filmlerini çok beğenirim. Bu başka bir boyuta geçmiş. Diyaloglar, filmin kendisi, bütünüyle çok etkilendim.”

Gökhan Mumcu; “Duygular o kadar güzel anlatılıyor ki, içindeki sürprizler, özellikle de Sezen Aksu beni çok etkiledi. Çok güzel bir film.”

Vizyon öncesi, usta yönetmen Ferzan Özpetek’in katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterime katılan konuklar, filmin hikayesinden çok etkilendiklerini dile getirdiler. Gözyaşı ve kahkahanın birbirine karıştığı “Şans Tanrıçası” için sıcacık, insanı fazlasıyla etkileyen, ruhlara dokunan bir film yorumunu yaptılar.

“Cebimdeki Yabancı” filminde Ferzan Özpetek ile çalışma fırsatı bulan Çağlar Çorumlu “Şans Tanrıcası” için “çok duygulu bir film” derken, Zerrin Tekindor da “sahneler, müzikler çok iyi. Çocuklar da harika. Nefis bir Ferzan Özpetek filmi olmuş” yorumunu yaptı.

Filmi izleyenler arasında yer alan İsmail Küçükkaya’nın, Ferzan Özpetek filmlerini çok sevdiğini ama bu başka bir boyuta geçmiş dediği “Şans Tanrıçası” için oyuncu Gökhan Mumcu ise, filmin içindeki sürprizlerden çok etkilendiğini söyledi.

Gösterildiği ülkelerde seyircinin yoğun ilgi gösterdiği filmin başrollerinde Cahil Periler filminden tanıdığımız Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo ve Serra Yılmaz yer alıyor.

R&C Production ve Warner Bros Entertainment Italia ortaklığında çekimleri gerçekleştirilen filmin senaryosu Ferzan Özpetek, Gianni Romoli ve Silvia Ranfagni”ye ait. İtalya’da gişe rekorları kıran ve gösterildiği ülkelerde eleştirmenlerin övgüyle söz ettiği “bir aşkın günbatımı” Şans Tanrıçası’nın, Türkiye gösterim hakları BKM'ye ait.

KÜNYE

OYUNCULAR: STEFANO ACCORSI - EDOARDO LEO – JASMINE TRINCA

YÖNETMEN: FERZAN ÖZPETEK

YAPIMCILAR: TILDE CORSI – GIANNI ROMOLI

SENARYO: GIANNI ROMOLI - SILVIA RANFAGNI- FERZAN ÖZPETEK

HİKAYE: GIANNI ROMOLI VE FERZAN ÖZPETEK

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: GIAN FILIPPO CORTICELLI

KURGU: PIETRO MORANA

MÜZİK: PASQUALE CATALANO

KONUSU: Annamaria hastalığı sebebiyle bazı kontroller için birkaç gün hastaneye yatmak zorunda kalır. Bu süreçte iki çocuğunu yakın arkadaşları Alessandro ve Artura’ya bırakır. Fakat hastaneden gelen haberler hem çocukların hem de Alessadro ve Artura’nın hayatını geri dönüşsüz bir değişime sürükleyecektir.

Film, Ferzan Özpetek’in kendi yaşamından yola çıkarak, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı.