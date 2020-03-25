SanatçIya Engelsiz Destek

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Beş yaşında bir kaza sonucu kollarını kaybeden ve hayata küsmeden yaşamını sürdüren Ayşe Işık, ayak parmaklarının yardımıyla tuttuğu fırçasıyla ile yıllardır resim yapıyor. Yaptığı resimler ile ilgi odağı olan genç ressam bugüne kadar pek çok yerde sergiler açtı. Yakın zamanda "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı bir de kitap çıkartan 33 yaşındaki Ayşe Işık “Ben çocukluğumdan beri yazmayı ve resim çizmeyi çok seviyorum. O yüzden engelli arkadaşlarımı üretken olup, topluma karışmalarını, kendi becerilerini dışarıya göstermelerini tavsiye ediyorum" diyor.





Engelsiz Yaşam Vakfı’nın geçtiğimiz hafta İstanbul’da WoW Hotel İstanbul’da düzenlediği destek gecesine katıldığında iş insanı Murat Karabova ile tanışan Ayşe Işık’ın resimleri Karabova’yı çok etkilemiş. Önceki gün Ayşe Işık’ı ve Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan ve yönetim kurulu üyelerini misafir eden Murat Karabova, ressam Ayşe Işık’tan çok beğendiği bir tablosunu daha satın aldı ve kendisine destek verdi. İş insanı Korobova “Resim sanatına karşı ilgim var. Çok beğendiğim resimleri satın alırım. Ancak Aşye’nin resimleri beni çok etkiledi. Çok detaylı resimleri ayakları ile yapıyor olması çok büyük bir özveri ve emek. Onun hayata karşı sıkı sıkıya tutunmasına emeğine saygı duyuyorum” dedi.