Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123248
ALTIN
300.119
DOLAR
5.9851
STERLİN
7.7746
EURO
6.5811
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu...
Dünya THY’yi izledi
Dünya THY’yi izledi
Minaresindeki top mermisiyle savaşın 100 yıllık tanığı camiye gazilik unvanı isteği
Minaresindeki top mermisiyle savaşın 100...
Galatasaray liderle puan farkını eritiyor
Galatasaray liderle puan farkını eritiyor
Hüseyin Çimşir: Trabzonspor'da hikayesi okunan bir antrenör olmak istiyorum
Hüseyin Çimşir: Trabzonspor'da hikayesi okunan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sanatçılardan Elazığ ve Malatya’ya destek

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

06 Şubat 2020 Perşembe 10:15
5 Okunma
Sanatçılardan Elazığ ve Malatya’ya destek

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı her yıl yaptığı etkinliklerinde ünlü sanatçılar başta olmak üzere bağışçıların yapmış olduğu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Vakfı Ödül Töreni Gecesi'nde, Hakan Altun, Esra Erol ve CNN TURK’te yayınlanan “Arda Sayıner ile Keşfetmeye Değer” adlı seyahat programının yapımcısı ve sunucusu Arda Sayıner’in  vakfa bağışladıkları maddi değeri 25 bin lira olan on beş adet akülü tekerlekli sandalyeyi, Elazığ ve Malatya'daki depremler sonrası ihtiyaç sahiplerine dağıtılması şartıyla Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan aracılığıyla Türk Kızılayı Güngören Şubesine  teslim edildi. 

Bu nedenle vakıfın Etilear’deki merkezinde düzenlenen basin toplantısına aralarında Coşkun Sabah, Hilal Özdemir, Emre Kızılırmak, Onur Şenay, TRT Spor yorumcusu Alp Pehlivan ve Can Nergis'in de bulunduğu ünlü isimlerle teslim töreni yapıldı. 

Törenda Engelsiz Yaşam Vakıfı Başkanı Atilla Kaplakarslan yaptığı konuşmada “Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, "Hepimizi çok sarsan Elazığ depreminde biz çok düşündük vakıf olarak ne yapmamız gerektiğini. Engelli olup enkaz altından çıkan var ya da enkaz altından çıktıktan sonra engelli olanlar var. Vakıf olarak en doğru yardımın bu olacağını düşündük." diye konuştu. 

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan ise "Birçok gıda, battaniye, çocuk montu götürdük. En çok ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de tekerlekli sandalye idi. Biz de bu emanetleri ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hastanede tedavi görenler var, inşallah hiçbirinin ihtiyacı olmaz. İhtiyacı olanlarla tekerlekli sandalyeleri dağıtacağız, ihtiyaçları olmazsa hastanelerde kullanılacaklar." ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.02.2020 10:18
Anahtar Kelimeler:
Elazığ DepremMalatya Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Best of Year Awards Ödülleri sahiplerini buldu
Best of Year Awards Ödülleri sahiplerini buldu
Ferhat Göçer Aldırma Gönül müzikaline Bursa’dan start verdi
Ferhat Göçer Aldırma Gönül müzikaline Bursa’dan start verdi
Sürpriz konuk
Sürpriz konuk
Mr Jade’den depremzedelere yardım eli
Mr Jade’den depremzedelere yardım eli
Aysel Enez oyuncu oluyor
Aysel Enez oyuncu oluyor
BODRUM KLASİĞİ İSTANBUL’DA
BODRUM KLASİĞİ İSTANBUL’DA
FEYYAZ’DAN ‘’GİDENE’’
FEYYAZ’DAN ‘’GİDENE’’
Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü.
Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü.
UYF BAŞKANI AKİF MANAF, OKAN BAYÜLGEN İLE UYKUSUZLAR KULÜBÜ’NDE
UYF BAŞKANI AKİF MANAF, OKAN BAYÜLGEN İLE UYKUSUZLAR KULÜBÜ’NDE

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim