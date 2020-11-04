HABER: DİNÇER KARACALAR

'Batman'a Çağdaş Sanat Müzesi kuracağım'



Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin, Snob Magazin'in dijital dergisinin Kasım & Aralık sayısına konuştu. Güneştekin, "Salgın döneminde sanat dünyasının aktörleri alıştıkları sergileme mekânlarını ve erişim olanaklarını kaybettiler. Sanat dünyası salgınla birlikte hızlı bir dijital rönesans yaşamaya başladı" itirafında bulundu. Güntekin, Batman'a kuracağı Çağdaş Sanat Müzesi, Diyarbakır Surları’nda açacağı 'Hafıza Odası' sergisi ve "Yaşayan en pahalı Türk ressamlarından' biri olarak anılmak size neler hissettiriyor?" sorusuna da çarpıcı bir yanıt verdi



'Yaşarken değeri anlaşılmayan sanatçı olmak istemezdim'

Güneştekin, "Yaşayan en pahalı Türk ressamlarından' biri olarak anılmak size neler hissettiriyor?" sorusuna samimi bir cevap verdi. Güneştekin, "Eserlerimin ben yaşarken değerini bulması rahatlatan ve güven veren bir duygu. Yine de ürettiklerimle ilgili düşüncelerim bu değer üzerinden oluşmuyor. Ben işlerimden yayılan anlamın çeşitliliğine ve nasıl okunduğuna bakıyorum.Yaşarken değeri anlaşılmayan sanatçılardan olmak istemezdim." dedi.



'Sanat dünyası salgınla birlikte dijital rönesans yaşamaya başladı'

Güneştekin, "Şu dönem online sergiler, online konserler revaçta. Bu durum maddi ve manevi yönden sizin için iyi bir şey mi?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi. Güneştekin, "Salgın döneminde sanat dünyasının aktörleri alıştıkları sergileme mekânlarını ve erişim olanaklarını kaybettiler. Sanat dünyası salgınla birlikte hızlı bir dijital rönesans yaşamaya başladı diyebiliriz. Diğer taraftan sanat eserleri dijital bir ekranda kinetik güçlerinin çoğunu kaybediyor. Sergilendiği mekânda izlenmeden anlaşılması olanaksız eserler söz konusu olduğunda durum karmaşıklaşıyor." dedi.





'Düşünce evrenimi yaşadığım coğrafyaya borçluyum'

Güneştekin, "Eserlerinde kullandığınız kuru kafalar fazlasıyla dikkat çekiyor. Kendi sanat tarzınızı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "Düşünce evrenimi yaşadığım coğrafyaya borçluyum. Renklerle oynamak çocukluk oyunlarımdan biriydi. Olağanüstü renk uzayına sahip bir dünyanın içine doğdum. Çocukluk evimdeki halıların, kumaşların ve masa örtülerinin üzeri motifler ve renklerle dolup taşardı. Kilimlerin, yeni yıl şenliği Newroz’larda giyilen kıyafetlerin ya da duvar halılarının üzerindeki renkli bezemeleri anımsıyorum. Geometrik motifler, formlar ve mitolojik şekiller aklımdan çıkmazdı. Bugün eserlerimde sezgisel olarak kullandığım renkler ve formlar da bilinçaltıma çocukluk zamanlarımda yerleşmiş olmalı. O yüzden imgeleri yüzeye aktarma tutkum çocukluğumda hikâye anlatıcılarından dinlediğim masallarla başlar.



'Dünyaya büyük zararlar verdik'

İnsanoğlunun dünyayı çok fazla kirlettiğini söyleyen ünlü ressam, "Dünyaya geri dönüşü olmayan zararlar verdiğimizi düşünüyorum. Yine de dünyanın çok da bize aldırdığı yok gibi, üzerinde yaşayan tek canlı türü biz değiliz. Başka canlıların da yuvası sadece bizim değil, ona şiddet uygulama gücünü elimizde tutuyor olmamız ona sahip olduğumuz anlamına da gelemiyor. Verdiğimiz zararlar ölçüsünde kendisini yeniliyor dünya, ne pahasına olursa olsun, sorun biz insanlarda daha çok, o konuda bir şeyler söylemek ve yapmak gerek." dedi.



Batman'a Çağdaş Sanat Merkezi kuruyor

Memleketi Batman’a Çağdaş Sanatlar Müzesi kazandıracağını açıklayan Güneştekin, "Aslında bunu düşünmeye başlamam, yurt dışı sergileri açmaya ve dünya müzelerini görmeye başlamamla eş zamanlı. O zaman hayal ediyordum ama artık somutlaşmaya başladı. Batman’da kurmak istediğim çağdaş sanat rafinerisinin tasarım projesi hazır, lokasyonu da belirlendi, şimdi finansman aşamasını çözmeye çalışıyoruz.Kurmak için çalıştığımız müze kültürel geçmişiyle özel bir yerleşim olan Batman’ın görünür olmasını sağlayarak bölge için önemli dönüşümler başlatabilir." dedi.



Diyarbakır'da 'Hafıza Odası' sergisini açacak

Önümüzdeki nisan ayında Diyarbakır Surları’ndaki Keçi Burcu’nda “Hafıza Odası” sergisini açacağını açıklayan Güneştekin, "Keçiburcu gibi, bir kaya kitlesinin üzerine inşa edilmiş, inşa tarihi kesinkes bilinmeyen, Mervaniler tarafından 1223 yılında onarılmış tarihi bir mekânda açılacak sergi. Burası Suriçi’nde yaşanılan çatışmalar ve ardından gelen yıkım ve kentsel dönüşüm uygulamalarıyla hafızası saldırıya uğramış bir yerleşim. Diyarbakır surları ve Hevsel bahçeleri otuzdan fazla uygarlığın izini taşıyor, dünya kültür mirası listesinde. Bugüne kadar yaşadığı yıkımlara rağmen yedi bin yıllık varlığını sürdürmeye devam etmiş, gerilemiş, çökmüş, yeniden başlamış. Keçiburcu’nda açacağım serginin de diğer sergilerim gibi bir tekilliği ve söyleyeceği şeyleri olacak" ifadelerini kullandı.