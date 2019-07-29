Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103373
ALTIN
256.106
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8637
EURO
6.2353
Çocuklarda yaz ishallerine dikkat
Çocuklarda yaz ishallerine dikkat
Fatih Terim'e imkan verildiğinde olamayacağı şampiyonluk yok
Fatih Terim'e imkan verildiğinde olamayacağı...
Devrek bastonu gençlerin elinde hayat buluyor
Devrek bastonu gençlerin elinde hayat...
Selçuk İnan'ın Avusturya kampından ayrılma nedeni belli oldu
Selçuk İnan'ın Avusturya kampından ayrılma...
Yara bantları vücut ısısı ile yaraları daha çabuk iyileştirecek
Yara bantları vücut ısısı ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sanat dünyası çok vefasız

Şarkıcı İbrahim Aktolon'da tatil için Bodrum'u seçti. Önceki gün eşi ve çocuklarıyla Bodrum Titanic Otel'in Beach'inde görüntülenen şarkıcı, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. 20 gündür Bodrum'da olan şarkıcı, sanat dünyasının vefasızlığına değindi. 

Sanat dünyası çok vefasız

Şarkıcı İbrahim Aktolon'da tatil için Bodrum'u seçti. Önceki gün eşi ve çocuklarıyla Bodrum Titanic Otel'in Beach'inde görüntülenen şarkıcı, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. 20 gündür Bodrum'da olan şarkıcı, sanat dünyasının vefasızlığına değindi. 

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:11
5 Okunma
Sanat dünyası çok vefasız

HABER: DİNÇER KARACALAR

Aktolun, ''Bir çok şarkıcı arkadaşıma Avrupa'da konser bağladım ve destek oldum. Ama Türkiye'ye geldiğimde hiç birinden ne bir telefon alıyorum ne de başka bir şey. Ben onlardan bir şey bekleyerek bunları yapmıyorum ama nankör bir piyasadayız'' dedi. 

Yeni şarkısı üstü kalsından da bahseden Aktolon, ''Allah'a çok şarkımız çok iyi gidiyor. Tepkiler çok güzel''  dedikten sonra teknede mangal keyfi yaptı. Jet-ski'ye de binen şarkıcı, denizde adeta şov yaptı.

KLİBİ MEMLEKETİNDE ÇEKTİ


İbrahim Aktolon’un Yener Çevik’le birlikte seslendirdiği “Üstü Kalsın” adlı şarkıyı 7 Haziran da müzikseverlerin beğenisine sundu. Aktolon’un hem müziğini bestelediği hem de Çevik’le birlikte sözlerini yazdığı “Üstü Kalsın”ın video klibi de aynı tarihte müzik kanallarında dönmeye başladı. Sanatçı, aranjesi Murat Yaprak’a ait yeni şarkısının klibini kendi memleketi Mardin’de çekti. İstanbul’dan giden 68 kişilik bir ekiple yapılan çekimler, 3 günde tamamlandı.

Klip Linki 

 www.youtube.com/watch?v=2ffOYPi3ApI

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.07.2019 11:15
Anahtar Kelimeler:
İbrahim AktolonBodrumTatilKlipDinçer Karacalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜZİK ÖĞRETMENİNDEN SINGLE ÇALIŞMASI
MÜZİK ÖĞRETMENİNDEN SINGLE ÇALIŞMASI
Çingene Kızı Oldu
Çingene Kızı Oldu
Koray Güler’den sanatsal karizmatik fotoğraflar
Koray Güler’den sanatsal karizmatik fotoğraflar
Kentsel Tesis Yönetimi Derneği kuruldu
Kentsel Tesis Yönetimi Derneği kuruldu
Moda’da muhteşem kadro
Moda’da muhteşem kadro
Uluborlu Kiraz Festivali’nde Bendeniz coşkusu
Uluborlu Kiraz Festivali’nde Bendeniz coşkusu
Her yerde ‘El ele, göz göze’ler
Her yerde ‘El ele, göz göze’ler
Nagihan Yıldız; Ne tiyatrodan ne de sahneden asla vazgeçmem
Nagihan Yıldız; Ne tiyatrodan ne de sahneden asla vazgeçmem
‘Panik Yok’ dediler mumlara üflediler
‘Panik Yok’ dediler mumlara üflediler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans