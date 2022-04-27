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Samsun Demir’in Yeni Keşfi Dilan Açelya’dan Yeni Single!

27 Nisan 2022 Çarşamba 14:31
Samsun Demir’in Yeni Keşfi Dilan Açelya’dan Yeni Single!

Haber: Aslan Sayım

Alev Alev, Yol Yok ve Sarıl Bana gibi tekli çalışmalarıyla adından bahsettiren Dilan Açelya yeni single çalışması ‘’Dayana Dayana’ DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. Şarkının sözü ve müziği Nilüfer Bektemur imzası taşıyor. Aranjör koltuğunda ise Denizkan Boz oturuyor. Klip Buğra Karaçam  yönetmenliğinde çekildi. Genç müzisyen Dilan Açelya şarkısı Hakkında şunları söyledi; Dayana Dayana" adlı parçamız zaman ve emek verilmiş bir aşkın hiçliğe dönüşmesini, karşılık alınmamış duyguların insanı boşluğa sürüklemesini anlatan, bildiğimiz yaşadığımız duyguları bize hatırlatan bir eserdir. 

Trap altyapılı bu şarkı arabesk ezgileri, saz ve kemanın harika uyumuyla bizleri güzel bir Trap Arabesk altyapıyla sizlerle buluşturuyoruz. 

Dilan Açelya’nın Menajerliğini Aleyna Tilki’nin babası Mehmet Tilki üstlendi. 



Son Güncelleme: 27.04.2022 14:33
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Samsun Demirin Yeni Keşfi Dilan Açelyadan Yeni Single
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