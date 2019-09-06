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SAMSUN DEMİR'DEN FATİH BULUT ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ünlü müzik yapımcısı DMC Genel Müdürü Samsun Demir, Fatih Bulut isimli şarkıcının Youtube’da dünya sıralamasında 12. sıraya kadar yükselmesini paylaştı. Müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu ise ''Ne kadarı organik bir başarı? Tik tok olmasa bu 'başarı' (!) olur muydu? Ya da nasıl bir stratejiyle bu başarı kazanıldı? Başarı dediğiniz evimizin içine girebilen şarkılardır. Sosyal medya şişirmeleriyle başarıyı gördük, pop müziği ne hale getirdi.'' açıklamasını yaptı. 

SAMSUN DEMİR'DEN FATİH BULUT ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ünlü müzik yapımcısı DMC Genel Müdürü Samsun Demir, Fatih Bulut isimli şarkıcının Youtube’da dünya sıralamasında 12. sıraya kadar yükselmesini paylaştı. Müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu ise ''Ne kadarı organik bir başarı? Tik tok olmasa bu 'başarı' (!) olur muydu? Ya da nasıl bir stratejiyle bu başarı kazanıldı? Başarı dediğiniz evimizin içine girebilen şarkılardır. Sosyal medya şişirmeleriyle başarıyı gördük, pop müziği ne hale getirdi.'' açıklamasını yaptı. 

06 Eylül 2019 Cuma 10:31
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SAMSUN DEMİR'DEN FATİH BULUT ELEŞTİRİLERİNE YANIT

  HABER: HAKAN KANBUROĞLU

''KAYSERİ'DEN DÜNYA 12.LİĞİNE''

Deneyimli müzik yapımcısı Samsun Demir, müzik yorumcusu Kanburoğlu’na ''Kayseri’den dünya 12. liğine , bir başarı öyküsü...kayıtsız kalmak ayıp olurdu... Her türün iyi örneği olur. Rock öldü diyenlere Ufuk Beydemir “Ay tenli kadın” ile bu yıl cevap verdi. Yeni alternatif gruplar var. “Adamlar” Yüzyüze....””Son feci bisiklet” Sığ tartışmalar yerine büyük resimi görelim... Tik tok’dan hiç bir bilinen medya desteği olmadan gelip YouTube’da bir haftada 10 M geçmesi. Yeni dönem için enteresan bir örnek teşkil ediyor. Şarkı mecra olarak Youtube için uygun , Spotify için değil. Her platformun müşteri kitlesi farklı.Tik tok’dan başka şarkılar da gelecek demektir. Instagram'dan da patlayan şarkılar olacaktır. Pop müzik iyi örnekleriyle etkin olmaya devam edecektir. Rap müziğin de yükselmesi zenginlik katacaktır.Radyolar da şarkı patlatmak konusunda önemlidir. Feride Hilal Akın “yok yok” radyolardan patlamış son örneklerden biridir. Kimse kimsenin yerini almıyor. Değişiyor , çeşitleniyor, zenginleşiyor müzik...'' yanıtıyla müziğin yön değiştirdiğini hatırlatarak yeniliklere açık olunması gerektiğini vurguladı. 

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Son Güncelleme: 06.09.2019 03:35
Anahtar Kelimeler:
HaberMagazinHakan KanburoğluFatih BulutSamsun DemirMüzik YapımDMC
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