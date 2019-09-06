SAMSUN DEMİR'DEN FATİH BULUT ELEŞTİRİLERİNE YANIT

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

''KAYSERİ'DEN DÜNYA 12.LİĞİNE''

Deneyimli müzik yapımcısı Samsun Demir, müzik yorumcusu Kanburoğlu’na ''Kayseri’den dünya 12. liğine , bir başarı öyküsü...kayıtsız kalmak ayıp olurdu... Her türün iyi örneği olur. Rock öldü diyenlere Ufuk Beydemir “Ay tenli kadın” ile bu yıl cevap verdi. Yeni alternatif gruplar var. “Adamlar” Yüzyüze....””Son feci bisiklet” Sığ tartışmalar yerine büyük resimi görelim... Tik tok’dan hiç bir bilinen medya desteği olmadan gelip YouTube’da bir haftada 10 M geçmesi. Yeni dönem için enteresan bir örnek teşkil ediyor. Şarkı mecra olarak Youtube için uygun , Spotify için değil. Her platformun müşteri kitlesi farklı.Tik tok’dan başka şarkılar da gelecek demektir. Instagram'dan da patlayan şarkılar olacaktır. Pop müzik iyi örnekleriyle etkin olmaya devam edecektir. Rap müziğin de yükselmesi zenginlik katacaktır.Radyolar da şarkı patlatmak konusunda önemlidir. Feride Hilal Akın “yok yok” radyolardan patlamış son örneklerden biridir. Kimse kimsenin yerini almıyor. Değişiyor , çeşitleniyor, zenginleşiyor müzik...'' yanıtıyla müziğin yön değiştirdiğini hatırlatarak yeniliklere açık olunması gerektiğini vurguladı.