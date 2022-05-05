Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.476,07
ALTIN
905,03
DOLAR
14,86
STERLİN
18,67
EURO
15,76
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 Akademik Personel Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 35...
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şampiyonluk Sevincini Sahnede Kutladılar

Ekin Uzunlar, bayram öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri kapsamında Yenikapı Sahili'nde düzenlediği organizasyonda sahne performansı sergiledi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:35
Şampiyonluk Sevincini Sahnede Kutladılar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Uzunlar, "Hüznün Gemileri", "Son Bir Kez", "Zindan" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Ekin Uzunlar'ın kemençesiyle seslendirdiği Karadeniz ezgileriyle müzikseverler coşkulu dakikalar yaşarken, katılımcılar horon oynamayı da ihmal etmediler. Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan Uzunlar, Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunu sevenleriyle birlikte sahnede kutladı. Ekin Uzunlar, yıllar süren hasretin ardından şampiyon olan Trabzonspor ile ilgili şöyle konuştu: "Ben Trabzonsporluyum. Kutlamalarımıza İstanbulda başladık, nerede biter Allah bilir. Yıllar süren hasretin ardından şampiyon olduk. Takımımız çok mücadele etti, kupayı hak etti, çok mutluyum. Sevincimizi doya doya yaşıyoruz. Trabzonspor Şampiyon olmadan bu hayattan göçüp gitmekten çok korkuyordum. Rabbime Şükürler olsun, şampiyonluğu yaşadık bu yıl. Tüm camiamıza selam olsun, şampiyonluğumuz kutlu olsun." Ekin Uzunlar'ın bu konuşması büyük alkış alırken, müzikseverler dakikalarca "Şampiyon Trabzon" tezahüratları yaptılar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ekin Uzunlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banu Alkan’dan Şarkıcı Aslan Sayım’a Destek!
Banu Alkan’dan Şarkıcı Aslan Sayım’a Destek!
"OYUNCULUĞU ÖZLÜYORUM"
"OYUNCULUĞU ÖZLÜYORUM"
Yiyerek Sağlıklı İncelmenin Kitabını Yazdı
Yiyerek Sağlıklı İncelmenin Kitabını Yazdı
 ‘‘SON ŞANS’’ için her şey hazır
 ‘‘SON ŞANS’’ için her şey hazır
Ünlü isimlerden Otizm Dehalarına Destek
Ünlü isimlerden Otizm Dehalarına Destek
Hilal Özdemir Ebabil Kuşunu Seslendirdi
Hilal Özdemir Ebabil Kuşunu Seslendirdi
Zülfü Beyhan ve Nora’dan bir umut şarkısı geldi: "GÜNEŞ DOĞANA KADAR"
Zülfü Beyhan ve Nora’dan bir umut şarkısı geldi: "GÜNEŞ DOĞANA KADAR"
Erol Evgin ile Unutulmaz Bayram
Erol Evgin ile Unutulmaz Bayram
ÜNLÜ INFLUENCER DUBAİ'DE KUTLAMA YAPTI
ÜNLÜ INFLUENCER DUBAİ'DE KUTLAMA YAPTI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma