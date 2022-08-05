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Sami Levi’den eğlenceli yaz şarkısı: OLDU MU?

Sami Levi eğlenceli bir şarkıya imza attı. “Oldu mu?” adlı çalışma 5 Ağustos’ta DMC etiketiyle çıktı. Sadece şarkı değil, kısa film tadındaki klibi de çok ses getirdi.

05 Ağustos 2022 Cuma 10:29
Sami Levi’den eğlenceli yaz şarkısı: OLDU MU?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik dünyasının sevilen seslerinden Sami Levi, yaz aylarına damga vuracak yepyeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Sami Levi’ye ait olan, aranjesi ise Ozan Sarıboğa’nın imzasını taşıyan “Oldu mu?”, 5 Ağustos Cuma günü DMC etiketiyle müzik marketler ve dijital platformlardaki yerini aldı.

DOLANDIRICIYI OYNADI

“Oldu mu?” sadece hareketli melodisi ve sözleriyle değil, İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekilen klibiyle de çok konuşuldu. Karşılaştığı herkesi ağına düşüren bir dolandırıcıyı canlandıran Sami Levi, aynı zamanda mini elbiseli alımlı bir kadın kılığında seyirci karşısına çıktı.



GÜLMEKTEN ÇEKEMEDİK

Çekimler sırasında çok eğlendiklerini söyleyen Sami Levi, şarkının ve klibin çıkış hikâyesini şöyle anlattı: “Şarkıyı Antalya’ya konsere giderken uçakta yaptım. Birdenbire havadayken kendiliğinden geldi sözler ve melodi. Klibin konusunu ise rüyamda gördüm. Özellikle kadın olma bölümünü. Daha sonra İmre Haydaroğlu ile beraber şekillendirdik. Klibi Beykoz Kundura Fabrikası’nda çektik. O kadar eğlendik ki, bir ara gülmekten çekim yapamadık. Umarım sevenlerimiz de izlerken de bizim kadar eğlenir.”


 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sami Levi
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