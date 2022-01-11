Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,047.97
ALTIN
802.36
DOLAR
13.84
STERLİN
18.80
EURO
15.68
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel alacak
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

SAMET KURT'tan DİYAR PALA ile Sürpriz Düet Projesi!

11 Ocak 2022 Salı 14:40
16 Okunma
SAMET KURT'tan DİYAR PALA ile Sürpriz Düet Projesi!

Haber: Dinçer Karacalar

İlk tekli çalışması 'Eyvah Eyvah' ile Z kuşağının beğenisini kazanıp paylaşım rekoru kıran Samet Kurt , ikinci stüdyo çalışması 'Seviyorsun Sende' için ünlü rapçi Diyar Pala ile bir araya gelerek sürpriz bir düete imza attı.

Başarılı şarkıcı Samet Kurt birkaç ay önce Eva Records etiketi ile ilk tekli çalışması 'Eyvah Eyvah' ı yayınlamıştı.

 Tik Tok ve Youtube başta olmak üzere sosyal medya platformlarında oldukça ilgi görüp paylaşılan Samet Kurt, yaptığı her şarkıyla liste başı olan,

son olarak 'Benden Uzak Ol' hitiyle 50 milyondan fazla dinlenen ünlü rapçi Diyar Pala ile oldukça iddialı bir düet hazırladı.

Söz ve müziği Samet Kurt'a , düzenlemesi İlkan Günüç'e ait 'Seviyorsun Sende' de bir araya gelen ikili Emre Alev yönetmenliğinde çekilen video klipte birbirinden renkli sahnelere yer verdiler.

Samet Kurt & Diyar Pala düeti 'Seviyorsun Sende' Eva Records etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Anahtar Kelimeler:
SAMET KURTtan DİYAR PALA Ile Sürpriz Düet Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cemil Kumaşçıoğlu Ankara'da eğlenceye kalite getirdi!
Cemil Kumaşçıoğlu Ankara'da eğlenceye kalite getirdi!
BARIŞ ÖZKIRIŞ 2022’DE AŞKTA YÜZÜ GÜLECEK BURÇLARI AÇIKLADI
BARIŞ ÖZKIRIŞ 2022’DE AŞKTA YÜZÜ GÜLECEK BURÇLARI AÇIKLADI
Ender Çalışkan’dan anlamlı ‘RÜYA’ çalışması
Ender Çalışkan’dan anlamlı ‘RÜYA’ çalışması
Uriel, Almanya’nın yeni süperstarıyla düet yapacak!
Uriel, Almanya’nın yeni süperstarıyla düet yapacak!
Sadullah Keleş'ten "Yüzüme Vurma"
Sadullah Keleş'ten "Yüzüme Vurma"
DEV ORKESTRA
DEV ORKESTRA
Tuğçe Kandemir’den dinleyicilerine yeni yıl sürprizi!
Tuğçe Kandemir’den dinleyicilerine yeni yıl sürprizi!
Sevda Giray, 2022 yılına yeni tekli çalışması "Feraset" ile giriyor
Sevda Giray, 2022 yılına yeni tekli çalışması "Feraset" ile giriyor
Cankat Erdoğan sevenleriyle buluşuyor
Cankat Erdoğan sevenleriyle buluşuyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma