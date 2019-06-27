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SAHNEDEN ANNESİNE TEŞEKKÜR

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gece Jolly Joker Alaçatı'da muhteşem bir konsere imza attı. 

SAHNEDEN ANNESİNE TEŞEKKÜR

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gece Jolly Joker Alaçatı'da muhteşem bir konsere imza attı. 

27 Haziran 2019 Perşembe 12:38
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SAHNEDEN ANNESİNE TEŞEKKÜR

İSTANBUL- Sahneye kat detaylı beyaz mini elbisesiyle çıkan Bastık kendisini dinlemeye gelen bin iki yüz kişiyi "Yanımda Kal" parçasıyla selamladı. Ünlü şarkıcıya hayranları eşlik ederken Bastık "Her Yerde Sen", "Dön Bak Dünyaya", "Yol", gibi şarkıları seslendirdi. 

Şarkı aralarında hayranlarıyla kısa sohbetler de eden Bastık " Üzerimde gördüğünüz kıyafeti annem ütüledi. Kuliste en büyük yardımcım annem. O olmasaydı ne yapardım, bilemiyorum. İyi ki benim annemsin. " sözleriyle kendisini dinleyen annesine sonsuz teşekkürlerini sundu. Etkinlik alanını dolduran yüzlerce hayranı tarafından alkışlarla kesilen sözlerine "Annem yanımdayken kendimi güvende hissediyorum. O yanımdayken daha iyi motive oluyorum. Yaşam enerjimi annemden alıyorum." diyerek sahneden annesine öpücükler yolladı.

Ses performansının yanı sıra gece boyunca tempoyu hiç düşürmeden dans eden ünlü şarkıcı  Zeynep Bastık sevenlerinden tam not alırken iki saatlik konserini "Felaket" parçasıyla noktaladı.

Haber: Elif Hayvalı 

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