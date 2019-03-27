Sahnede şok, aşk itirafı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pop müziğin sevilen isimleri Yeşim Salkım, Eda Özülkü, Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın’dan oluşan “Çılgınlar Kulübü” geçtiğimiz akşam Hakan Eren’in organizasyonuyla Moda Kayıkhane’de verdikleri konsere Yeşim Salkımın Aşk itirafı damga vurdu.

Keşke bu adamla evlenseydim

Seyircinin mekanı tıklım tıklım doldurduğu ve “Çılgınlar Kulübü”nün yaklaşık 3,5 saat sahnede kaldığı geceye, Yeşim Salkım’ın aşk itirafı damga vurdu. Konservatuar okurken Ferda Anıl Yarkın’la flört ettiklerini itiraf eden Salkım; “Keşke bu adamla evlenseydim. Eda & Metin Özülkü gibi biz de 31 seneyi deviren bir evlilik yaşayabilirdik. Sonradan dost olduk” dedi.

Yeşim Salkım bu itirafı yaptıktan sonra kahkahalar atarken Ferda Anıl Yarkın’ın utangaç bir tavırla bakışlarını kaçırarak yere baktığı gözlerden kaçmadı. Yarkın, daha sonra eline aldığı kemanı usta bir şekilde inletmeye başladığı sırada, Yeşim Salkım da dalgın bir şekilde sandalyeye yaslanmış düşünüyordu. Müzik kariyerinde her dönem bir şekilde kendinden başarıyla söz ettirmeyi bilen güzel sanatçının bu hiç beklenmeyen aşk itirafı uzun bir zaman konuşulacak gibi görünüyor.

Bence hala geç değil

Salkım’ın bu itirafı kısa zamanda sosyal medyada da konuşulmaya başlandı, değişik yorumlar yapan sanatçının hayranları ‘‘Bence hala geç değil’’ yazarak Salkım’a destek verdiler. Hayranlarından Yarkın’la, Salkım’a gelen bu destek zaman içinde bir karşılık bulup, bu eski aşk tekrar alevlenirse artık hiç sürpriz olmayacak gibi görünüyor.