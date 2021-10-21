Sahnede Öpücük Yağmuru

DİNÇER KARACALAR



Örnek evlilikleriyle dikkat çeken müzisyen çift Aydilge ve Utku Barış Andaç, katıldıkları Altın Medya Ödül Töreninde iki ayrı dalda ödüle layık görülürken, aşklarıyla da ilgi odağı oldular.

''Yılın En İyi Kadın Sanatçısı'' ödülünü alan Aydilge'nin ardından kendi ödülünü almak için sahneye çıkan keman sanatçısı Utku Barış Andaç, duygulu bir konuşmaya imza attı. Hayatındaki en büyük ve gerçek ödülün eşi Aydilge olduğunu söyleyen Andaç: ''Hiçbir skandala ve polemiğe bulaşmadan sadece kendi söz ve bestelerini yazarak, Yılın En İyi Kadın Sanatçısı' seçilen Aydilge'nin eşi olmaktan gurur duyuyorum. Kendi ödülüme gelince de bu keman eserini üretmemi sağlayan şey, eşime duyduğum aşktır. O yüzden bir kez daha ona olan aşkımı hepinizin huzurunda dile getiriyorum.'' dedi. Bu duygusal konuşmaya dayanamayan Aydilge ise sahneye çıkarak eşini öpücüklere boğdu.

''Feminist Bozuntusuyum!''

Yılın En İyi Kadın Sanatçısı seçilen Aydilge ise ''ben bir feminist bozuntusuyum'' diyerek ilginç bir teşekkür konuşmasına imza attı. ''Küçüklüğümde anlamlı sözler söylediğimde edebiyat parçalama dediler, hayatı sorguladığımda felsefe yapma dediler, kadınların uğradığı ayrımcılığın karşısında durduğumda da feminist bozuntusu dediler. Edebiyat ve felsefe parçalayan bu feminist bozuntusuna ''Yılın En İyi Kadın Sanatçısı'' ödülünü layık gören herkese teşekkür ediyorum.'' diyerek cinsiyetçi yaklaşımları esprili bir dille eleştirdi.