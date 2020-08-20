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Safir Tüm “Duvar”ları Yıkacak

Güçlü enerjisi, sesi ve hikayesiyle dikkat çeken Safir, yeni şarkısı “Duvar” ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. 7 yaşında Sezen Aksu’yu duymasıyla şarkı söylemeye başladığını söyleyen genç şarkıcı Safir, sonrasında müzikten hiç kopamadı. Üniversitede spor eğitimi aldıktan sonra İngiltere’de özel bir müzik eğitimi de aldı. 

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:44
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Safir Tüm “Duvar”ları Yıkacak

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yurtdışı eğitimi boyunca kendisiyle başbaşa ve ailesinden uzak kalan Safir, yaşadığı derin özlemle şarkılar yazdı ve kendisini keşfetmeye başladı.

Türkçe Rap’in ekol isimlerinden Yener Çevik’le evli olan Safir, yeni şarkısını da eşiyle beraber kaydetti. Müziğe verdiği önemi titiz çalışmalarıyla gösteren Safir, müziğe başlamak için en doğru zamanı bekledi ve o zamanın geldiğine inanıyor. 

Safir’in ILS Vision etiketiyle 20 Ağustos'ta dinleyicisiyle buluşan yeni şarkısı “Duvar”ın sözü ve bestesi Yener Çevik, video klibi ise Alişan Günay Yıldırım imzası taşıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SafirDuvarKeşifEğitim
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