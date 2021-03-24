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Saçlar “Saç Dedektifi”ne emanet

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Mart 2021 Çarşamba 16:27
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Saçlar “Saç Dedektifi”ne emanet

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçen yıl İstanbul’da düzenlenen “Miss And Mr. Fashion TV 2020 Turkey” yarışmasında dereceye giren Duygu Çakmak, Lübnan’daki “Miss Europe” yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Hazırlıklarını sürdüren Duygu Çakmak saçlarının daha güzel görünmesi için “Saç Dedektifi” olarak tanınan saç uzmanı Victoria İshakhanova’ya saç check-up’ı yaptırdı.

Geçtiğimiz yıl pandemi başlamadan kısa süre önce yapılan “Miss And Mr. Fashion TV 2020 Turkey” yarışmasında dereceye giren Duygu Çakmak Türkiye’yi “Miss Euroıpe” yarışmasında temsil etmek üzere hazırlıklarını tamamladı. “Miss Europe” yarışmasında ülkemiz adına podyuma çıkacak olan Duygu Çakmak, güzelliğin saçlardan başladığını belirterek tepeden tırnağa en iyi şekilde görünmek istediğini söyledi. Saç konusunda dünya çapında önemli çalışmalara imza atan ve “Saç Dedektifi” olarak tanınan Victoria İshakhanova’ya saçlarını emanet eden Duygu Çakmak, saç check-up’ı yaptırdı. Lübnan’da yarışma öncesi elli ülkeden finalistlerle bir hafta kampta kalacağını ve özelliklede saçlarının çok yapranacağını belirten Duygu Çakmak “Yarışma öncesi yoğun bir dönem geçireceğiz. Saçlar güzelliğin ilk şartı sayılır. Bende saçlarımı uzman ellere emanet etmek istedim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Saç DedektifiMiss And Mr. Fashion TV 2020 TurkeyMiss Europ
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