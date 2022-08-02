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Saç eğitim Uzmanı İl İl gezip ders veriyor

Erkek Saç Kesim Eğitmeni Mehmet Kurtdağı, Ege Bölgesi, Danışman Salonlara Özel İzmir Balçova’daki Erkek Kuaför Salonlarına İleri Düzey Kesim Teknikleri Eğitimi verdi.

02 Ağustos 2022 Salı 10:56
Saç eğitim Uzmanı İl İl gezip ders veriyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şahancıoğlu Kozmetik ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, çevre il ve ilçelerden yüksek katılım sağlayan Danışman Salonlar, program sonunda özel sertifikalara ve bilgilere sahip oldular.. Proxy Profesyonel Marka Elçisi ve Firma Eğitmeni Mehmet Kurtdağı, Ümit Şahancıoğlu’na bu görevi ona layık gördüğü için teşekkür etti.. Ürünlerin uygulamalı tanıtımlarını yapan Mehmet Kurtdağı’na büyük destek verdiklerini söyleyen Şahancıoğlu Kozmetik sahibi Ümit Şahancıoğlu, “Sırada İstanbul ve diğer illerde düzenleyeceğimiz eğitimler var, Tüm kuaför dostlarımızı Proxy profesyonel ürünleriyle tanıştırmayı hedefliyoruz, Bu Eğitimlerin devamı gelecek diyerek Mehmet Kurtdağı’na emeklerinden dolayı teşekkür etti”.

GEÇTİĞİMİZ AY SAKARYA’DAYDI

Mesleki Gelişim ve Erkek Saç Kesim Eğitimleri veren Mehmet Kurtdağı , bu kez Sakarya / Akyazı’daydı.. İşletme Sahibi Adem Açıkgöz ; Almış oldukları eğitim sayesinde ekip olarak Sakarya ve Akyazı Bölgesi halkına artık Kişiye Özel Saç Kesim Hizmetleri sunacaklarını söyleyerek Mehmet Kurtdağı’na şükranlarını iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Kurtdağı
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