Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,812.30
ALTIN
699.02
DOLAR
12.18
STERLİN
16.24
EURO
13.60
Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor
Kayak Odası Teleski ve...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
15 Zabıta Memuru Alınacak
15 Zabıta Memuru Alınacak
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sabri Saydam’dan 4 Metre Karelik Roman

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Kasım 2021 Çarşamba 17:42
5 Okunma
Sabri Saydam’dan 4 Metre Karelik Roman

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Birçok reklam filmi dışında, sinema ve dizilerde’de hem yönetmen hemde senarist olarak adını yazdıran Sabri Saydam  bu defa bir polisiye gerilim roman ile karşımıza çıktı. Gectiğimiz gün Şile İstasyon Kafe’de gerçekleşen  imza gününde dostları kendisini yalnız bırakmadılar…

Bu Roman Benim İsyanımdır

Bir zamanlar Yeşilçamın efsane yönetmeni Nejat Saydam’ın oğlu olan ve babasından devraldığı bayrağı başarı ile bugünlere taşıyan Sabri Saydam’a siz zaten senaryolar yazıyordunuz bu roman işi nereden çıktı diye sorumuza; Bu kitap sinema sektörüne bir isyandır. Sektörde, işleri tutsun tutmasın inatla yazdırılan bir senaryo karteli var, o senaryo kartelini senaryo yazarak kıramıyorsunuz, ben de bu kitabımı işte bu karteli kırmak için yazdım ve bu kitabı yazmaktan dolayı çok mutluyum, Ben çok satması için değil elime aldığımda mutlu olabileceğim bir kitap yazmaya çalıştım. Yaklaşık 1 yılda yazdığım bu kitap masamın üzerinde duracak olan kendime ait bir eserim olacak, o artık benim bir çocuğum gibi oldu. Diyerek cevapladı. Herdem yayınevinden çıkan Dört adlı cinayet, polisiye, gerilim romanı’nın Netfix platformunda dizi olarak çekilmesi için girişimler başlamış.

‘‘En fazla 4 metreye 4 metre süs havuzunun içinde, sadece sırtları ve saçları görülen iki çocuk cesedi ağır ağır yüzüyordu. Havuzun kenarına çıkartılmış diğer iki cesedin yüzleri dönüktü. Yaklaştı, baktı Halil. Bir ceset gördüğünde önce sadece bakardı. Eğer sağlamsa yüzüne, gözlerine, ağzına bakardı. Dik dik bakardı. Her cesedin, her yüzün, kıpırtısız da olsa her ağız kıvrımının anlatacak bir şeyleri olurdu çünkü. Gürültüde bile bütün sesler kesilir, ceset Halil’e hayatını anlatırdı ve mutlaka doğruyu söylerdi. İnsan yaşarken ne kadar yalancı olursa olsun, ceset kimliğine bürününce yalan söyleyemez olurdu. Soldan ikinci çocuktu konuşan. « Kapanacak bir hesap var » var der gibi geldi Halil’e. İRKİLDİ HALİL BUZ KESTİ.’’

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sabri SaydamYeşilçam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Elif Ana’ için son hazırlıklar
‘Elif Ana’ için son hazırlıklar
Oya Çağlar’dan Madam Fortine'nin Sırrı
Oya Çağlar’dan Madam Fortine'nin Sırrı
Melek Midilli; Sanatseverleri mezata bekleriz
Melek Midilli; Sanatseverleri mezata bekleriz
“Çocuk İstismarına Hayır” dediler
“Çocuk İstismarına Hayır” dediler
Onur Şenay’ın ‘Seyirci’si gala yaptı
Onur Şenay’ın ‘Seyirci’si gala yaptı
Uriel Avrupa’yı şimdi de remixiyle eğlendirecek
Uriel Avrupa’yı şimdi de remixiyle eğlendirecek
Tik Tok"un Temiz Yüzleri
Tik Tok"un Temiz Yüzleri
Ünlü Sanatçı Cengiz İmren’in Yeni Şarkısı ‘Nankör’ Çok Yakında Sizlerle!
Ünlü Sanatçı Cengiz İmren’in Yeni Şarkısı ‘Nankör’ Çok Yakında Sizlerle!
EREN MESCİ ‘YARA’ İle Büyük Çıkış!
EREN MESCİ ‘YARA’ İle Büyük Çıkış!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma