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Sabiha Gökçen Anıldı

Dünya’nın ilk kadın savaş pilotu ünvanına sahip olan Atatütk’ün 8 manevi çocuğundan biri olan Sabiha Gökçen, doğum ve aynı zamanda ölüm günü de olan 22 Mart akşamı Akatlar Kültür merkezinde anıldı.

24 Mart 2022 Perşembe 13:57
Sabiha Gökçen Anıldı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yapımcı Yönetmen ve yazar Gülşah Çeliker’in hazırlamış olduğu belgesel ile anılan filmde Sabiha Gökçen ile hayattayken yaptığı röportajlar da yer alıyor. Gösterim sonrasında kısa bir konuşma yaparak Sabiha Gögçen’i anan yazar katılanlara teşekkür etti.

Yeri Doldurulamaz Bir  Örnek

1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü alan Gökçen. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen "Kartallar Toplantısı"nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'ndeki törende "dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri" seçilmiş ve bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı olmuştur. Gökçen’in bu ünvanından ancak 50 yıl sonra dünyada başka bir kadın savaş pilotu Amerikan ordusunda görev yapmıştır.Belgesel’e ilgi duyanlar yaklaşık 54 dakika süren belgesele 2018 yılında yüklenmiş olduğu Youtube kanalından ulaşabilirler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gülşah ÇelikerSabiha Gökçen
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