RÜYA ERSAVCI ‘PERİ MASALI’ İLE MÜZİK DÜNYASINA GERİ DÖNDÜ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

‘İstemiyorum Baba’ şarkısı ile hafızalara kazınan Ersavcı o dönem çocukların ve gençlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Sanatçı uzun bir ara verdiği müzik piyasasına ise geçtiğimiz yıl çıkardığı ‘İki Kelime’ adlı şarkısıyla tekrar giriş yapmış, ‘Peri Masalı’ ile yoluna devam etmektedir. Şarkını sözleri Erol Özdamar’a müziği ve aranjesi Altay Ekren’e ait.

Sahneyi Özledim

Pandemiden önce Hakan Eren ve Metin Özülkü’nün hazırladığı 90’lar projesiyle Moda Kayıkhane’de sahne aldığını ama pandemi sürecinde ara vermek zorunda kaldıklarını dile getiren Rüya Ersavcı ‘Tabii ki önümüzdeki süreçte konserler ve yeni projelerimizle sevenlerimizle buluşmaya tam gaz devam edeceğiz. Salgın döneminde en çok konserlerde şarkı söylemeyi özledim. Ben de pandemi sürecini en dikkatli şekilde kurallara uyarak geçirmeye çalışıyorum’ dedi.