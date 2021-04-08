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Rusya'dan Türkiye'ye Uzanan Başarı Öyküsü

Nail Lash & Brow Bar kaliteli hizmet anlayışından ödün vermiyor...

08 Nisan 2021 Perşembe 13:17
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Rusya'dan Türkiye'ye Uzanan Başarı Öyküsü

HABER: ASLAN SAYIM


Nail Lash & Brow Bar, kaş, kirpik, tırnak ve cilt bakımında modern yöntemleri kullanarak kaliteli bir hizmet sunuyor…

Alina Abrosimova, hizmette sınır tanımayarak müşterilerini her alanda memnun etmeye devam ediyor.

Nail Lash & Brow Bar zaman içerisinde hizmet odaklarını genişleterek çok sayıda ünlü ismi de ağırladıkları merkezlerinde, müşterilerini her alanda memnun etmek için çaba gösteriyor ve kaliteden asla ödün vermiyor. 

Alina Abrosimova, gelen yoğun talepler üzerine; kaş, kirpik ve tırnak bakımı dışında cilt bakım, bölgesel zayıflama vb. uygulamaları da hizmetlerinin arasına aldı. Her türlü cilt sorununa yönelik etkili işlemler gerçekleştiren merkez, tüm misafirlerinden tam not alıyor.

Alina Abrosimova; “İki şubeyle kalmayacağız, daha da ilerleyeceğiz, daha çok merkez açacağız ve yakında eğitim vermeye de başlayacağız. Başarılarımızdan dolayı ödüller de aldık ve daha çok ödül almak istiyoruz. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır, o yüzden tüm kadınlarımızı bekliyoruz”dedi.

Nail Lash & Brow Bar, bu pandemi günlerinde hijyenkonusuna da çok dikkat ediyor.  Merkezlerinde kullandıkları cihazlar ve aletleri sık sık dezenfekteişleminden geçiriyor, hijyene, sağlığa büyük önem veriyorlar.

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Rusyadan Türkiyeye Uzanan Başarı Öyküsü
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