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RUBAFED TV YAYINA BAŞLIYOR

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’ndan yepyeni bir proje

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:49
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RUBAFED TV YAYINA BAŞLIYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Dijitalleşen dünyaya ayak uyduran Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu yeni bir YouTube kanalı kurma kararı aldı. Kanalın lansman gecesi Nişantaşı’nda bir mekanda gerçekleşti. Yılbaşı kutlaması mahiyetinde gerçekleştirilen lansmana birbirinden değerli isimler katıldı. İşadamları yanısıra, Rubafed genel başkanı Kamuran Atakan, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof Doktor Tamer Dodurga  gibi isimlerin yanı sıra Karadağ Makedonya Arnavutluk ve Kosova Başkonsoloslukları da geceye katılarak renk kattılar.

Gecenin sunuculuğunu Rumelinin sevilen ismi Yusuf Emin ve Hollywood oyuncusu Mila Kalı üstlendi. Birbirinden değerli konuklar arasında değerli isimler yer aldı. Sezen Aksu‘nun parçasıyla çıkış yapan Nilay Öncel slow parçalar seslendirirken Rumeli müziğinin sevilen ismi İstemiş salonu ayağa kaldırdı. Çiğdem Taştan Rumeli ve Balkanları birleştiren türküleri tercih ederken Mecit Şenol Boşnakça Arnavutça ve Makedonca eserler seslendirdi. Pelin Gedik gençleri pop şarkıları ile eğlendirirken Serhatmış Lise tam bir rumeli havası estirdi. Geceye damgasını rumelilerin sevilen sosyal medya fenomeni Rumeli sofrası Selviye İnci vurdu. Selviye İnci Afrikalı mankene temenni aldırdığı görüntüler şimdiden sosyal medyada büyük yer kapladı. Geceye katılan gençler mutlu ayrılırken birbirinden değerli isimler Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’na hem proje için hem de yılbaşı eğlencesi için teşekkür etti

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RUBAFED TV YAYINA BAŞLIYOR
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