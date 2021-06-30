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ROCK’CU HAŞHAŞ’IN KLİP KEYFİ

Rock tarzında yorumladığı şarkısına gectiğimiz günlerde Şile’de bir klip çeken Aynur Haşhaş bu aralar oldukça heyecanlı. Rakı Doldur Fincana adlı eser ile tekrar hayranları ile buluşan güzel türkücü gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğu öğrenildi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 15:44
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ROCK’CU HAŞHAŞ’IN KLİP KEYFİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk halk müziği sanatçısı Aynur Haşhaş yeni bir heyecana atıldı . Söz ve müziği Davut Sulari' ye ait olan ''Rakı Doldur Fincan''dan eserini Anadolu Rock tarzında yorumlayan usta sanatçı bu aralar oldukça keyifli, Güzel türkücü Mustafa Arapoğlu aranjörlüğünde hazırladığı bu çalışması için Şilede Erhan Assan yönetmenliğinde birde klip çekip sosyal medyada hayranları ile paylaştıktan sonra aldığı olumlu tepkilerden dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi. Aynu Haşhaş’ın menajeri Filiz Koç; Bu şarkı ve klip projesi için oldukça kalabalık bir ekip çalıştı. Ve biz Aynur hanımda ilk defa Rock tarzını denediğimiz için oldukça dikkatli davranıyorduk, klipin yayınlanmasının üzerinden iki hafta geçti, hala o kadar güzel geri dönüşler alıyorz ki sanatçımız Aynur Haşhaş’a da bunun keyfini çıkartmak kalıyor. Dedi…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ROCKCU HAŞHAŞIN KLİP KEYFİ
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