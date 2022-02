ROCK YILDIZI BARIŞ GÜLAY YENİ ŞARKISI KAFANIN IÇİNDE İLE BOMBA GİBİ DÖNDÜ!

2019'da söz ve müziği kendisine ait şarkısı OLMASAN ile rock müzik piyasasına başarılı bir giriş yapan başarılı sanatçı BARIŞ GÜLAY, kısa zamanda 3 şarkılık ZAMAN&MEKAN ı yayınladı. Almanya'dan kendisine ödül getiren albümden ilk klip YAZ BAŞKA ya gelmişti.

Tüm söz ve müziklerini kendi yazan Rock Star Barış Gülay, Kafanın İçinde tekli albümünün müzik direktörlüğünü de kendi üstlendi. Pandemide üretmekten hiç vazgeçmeyen başarılı Rock Star, bir yıla iki albüm, iki klip sığdırdı. Yeni şarkısı Kafanın İçinde ile medyada sıkça yer alan Barış Gülay'ın fotoğrafları büyük beğeni topladı. Yaz sonunda 5 şarkılık yeni albümü BAŞKA BAHAR için şimdiden stüdyoya girdiğini açıklayan ödüllü Rock Star, "Pandemi sürecinde üretmek her açıdan zor. İkinci kez ağır bir hastalık süreci atlattık ama yılmak yok, üretmeye devam dedim. Müzik direktörlüğünü de kendim yaptım. Üç çocuk olan bir ortamda hele ki okul ve pandemi süreci iç içe geçmiş bu süreçte verdiğimiz emeklerin yerini bulması tek dayanak noktamız. Aksilik olmazsa BAŞKA BAHAR da Eylül sonu gibi raflarda yerini alacak. Dinleyen, seven, mesaj ve yorumlarıyla her zaman destek olan güzel dostlarıma buradan kucak dolusu sevgiler." şeklinde konuştu. Açıklamalarına "Bu süreçte bir de akustik albüm planım var. Onu da araya sıkıştırabilirsem ne mutlu." şeklinde devam eden Barış Gülay, Mustafa Berru , Derin Lena ve Emir Ali Kodalak isimli üç çocuk annesi. Her seferinde anneliğiyle birlikte sürekli üretim sürecini bir araya başarıyla sığdıran sanatçı üç üniversite okudu ve yazarlık da yapıyor.