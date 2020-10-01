Rio Karnavalı'na da virüs engeli

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Karnaval kutlamalarının temeli durumundaki geçit törenini düzenleyen Samba Okulları Birliği (LIESA), 17 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan etkinliğe katılmayacaklarını duyurdu.



Bu, 1929'dan bu yana her yıl Rio sokaklarını renklendiren kutlamaların 100 yılı aşkın tarihindeki ilk kesinti olacak.



Katolik Hristiyanların Paskalya Orucu öncesinde gerçekleşen karnaval, bu yıl Brezilya'da ilk Covid 19 vakasının tespit edildiği 26 Şubat'tan bir gün önce sona ermişti.

Rio Şehir Meclisi henüz karnavalın iptaline ilişkin bir karar almasa da 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı bağışıklık sağlayacak bir aşı bulunmadan şehirde toplu etkinliklerin düzenlenmesinin olanaksız olduğunu belirtmişti.



Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, dünya en fazla vakanın görüldüğü üçüncü, en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.