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Rıdvan Yıldırım ‘’Trend olmak derdim yok‘’ dedi

24 Şubat 2022 Perşembe 11:53
Rıdvan Yıldırım ‘’Trend olmak derdim yok‘’ dedi

Sevilen isimlerden Rıdvan Yıldırım geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan soru üzerine 'Para ile trend olma derdim yok  bu zaten kendime ve sesime saygısızlık olur , emek veriyoruz. Doğru reklam yapıldığında zaten doğru sonuçlar alınabiliyor . Ne olduğu belirsiz sosyal medyacılar var ne yaptıkları belirsiz müzikten bir haberler ama müzikten para kazanan bir tayfa var… Bence herkes sanatçı kendi PR çalışmasını kendi yapmalı. Bu işin eğitimleri var , komisyonculara fırsat verilmemeli. ‘’ dedi. ‘' Beni sahte milyonlar dinleyeceğine , gerçek 1,000 kişi dinlese yeterli. Sonuçta sahneme gelen insanlar milyonlar değil ‘’ dedi… Fake izlenmelere de karşı olduğunu ifade eden Rıdvan Yıldırım ‘’ Tamamen kendine saygısızlık emeklere haksızlık oluyor.’’ ifadelerini kullandı . ‘’ İyi şarkı , iyi klip , iyi aranje ve doğru reklam dörtlüsü zaten gerçek ve global insanlara ulaşıp yerine gidecektir.’’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Yıldırım
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